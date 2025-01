Drukke oudejaarsnacht zonder grote incidenten in Oostende: heel wat vuurwerk in beslag genomen

Politie Oostende blikt terug op een drukke oudejaarsavond, maar eentje die beheersbaar en zonder grote incidenten verliep.

Traditioneel brengt oudejaarsavond heel wat volk op de been. Het eindejaarsvuurwerk werd door de hevige wind niet afgeschoten, maar als alternatief werd een extra lichtshow georganiseerd om middernacht onder de lichttunnel in de Adolf Buylstraat. Daar was veel volk aanwezig en ook in de uitgaansbuurt was het naar goede gewoonte gezellig druk.

Tussen 19 uur en 7 uur – zeg maar de duurtijd van een shift – werkten de ploegen op het terrein 107 interventies af. Grote incidenten bleven uit: de aanwezige politieploegen op het terrein stelden zich aanspreekbaar op en konden in geval van problemen snel tussenbeide komen. Ter vergelijking: tijdens de vorige oudejaarsavond ging het om 88 interventies. De stijging in de interventies ligt in het aantal meldingen van afgeschoten vuurwerk, een 50-tal, allemaal tussen middernacht en 1 uur.

Aan de oproep van politie en stad werd dus jammer genoeg weinig gehoor gegeven. In totaal werden een 50-tal meldingen gemaakt van afgeschoten vuurwerk. Kleine kanttekening, sommige melders belden meermaals in voor dezelfde feiten. De politie kon uiteindelijk één verdachte identificeren die een GAS-boete ontving. Daarnaast nam de politie ook veel onafgeschoten vuurwerk in beslag dat werd achtergelaten.

Tussen 19 uur en 7 uur werden zes personen bestuurlijk opgesloten in het kader van het verstoren van de openbare orde of openbare dronkenschap. Twee personen werden kortstondig geboeid maar uiteindelijk niet overgebracht naar het cellencomplex. Één van deze laatste kreeg een allerlaatste waarschuwing om de uitgaansbuurt te verlaten.

Er werd opnieuw (begin december kon de politie dezelfde feiten vaststellen) een hond van het ras “husky” aangetroffen op de A10 waar bijstand werd verleend aan de wegpolitie. De hond werd overgebracht naar de kennel van politie Oostende; de eigenaar is op heden ongekend.

Kort voor 22 uur kreeg de politie melding van een voertuig dat zou gebotst zijn tegen een borduur op de Ringlaan in de rijrichting van het Kennedyrondpunt. De politie kwam ter plaatse en trof een 54-jarige vader en zijn 25-jarige zoon in het voertuig aan. De vader blies positief en diende ter ontnuchtering opgesloten te worden. Hij had namelijk, net voor aankomst van de politiediensten, van plaats gewisseld met de passagier en bleek de chauffeur te zijn. De nodige processen-verbaal werden opgesteld.