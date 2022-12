Burgemeester niet opgezet met actie van politievakbonden: “Deze materie hoort niet thuis op een gemeenteraad”

De actie van de politievakbonden VSOA, NSPV, ACV en ACOD voor de start van de gemeenteraad verliep met veel kabaal.

Er werden oorverdovende bommetjes gegooid en blauwe rookpotten ontstoken. De woorden ‘Waar is dat liegebeest?’ werden gescandeerd in het portaal van het historisch stadhuis.

“Deze materie hoort niet thuis op een gemeenteraad. Het is ongepast dat men actie komt voeren terwijl men weet dat de minister niet aanwezig is omdat hij moet onderduiken met zijn gezin. Iedereen heeft het recht om te protesteren maar de politie heeft een maatschappelijke functie te vervullen en de manier waarop de openbare orde hierbij wordt verstoord is beneden alle peil”, aldus burgemeester Ruth Vandenberghe.

