Politievakbonden voeren vanavond actie in Kortrijk tegen justitieminister Van Quickenborne: “We willen hem wakker schudden”

Politievakbonden NSPV, VSOA en ACV voeren vanavond actie aan het Kortrijkse stadhuis om hun woede over de uitdoving van de zachte eindeloopbaansregeling en de herroeping van de afgesproken loonsverhoging te uiten. “Dat doen we bewust in de thuisstad van onze minister van Justitie”, klinkt het. “We willen Vincent Van Quickenborne wakker schudden.”

De politievakbonden grijpen naar de grote middelen in hun protest tegen de federale regering. Vanaf woensdagnacht tot 15 januari zullen er geen parkeer- of verkeersboetes meer uitgeschreven worden.

De boeteloze maand is een initiatief van de vier politiebonden VSOA, NSPV, ACV en ACOD. Verkeers- en parkeerovertredingen van eerste en tweede graad worden door de vingers gezien. Er volgt enkel nog een mondelinge waarschuwing en uitleg over de actie. Inbreuken die ‘de veiligheid rechtstreeks in gevaar brengen’ worden wél nog beboet. Over de snelheidscontroles is er nog onzekerheid.

Honderd manifestanten

Vanavond wordt de boeteloze maand officieel afgetrapt met een actie aan het stadhuis van Kortrijk. Daar zullen NSPV, VSOA en ACV hun ongenoegen laten blijken. “Kortrijk is een bewuste keuze”, stelt Wesley Huysentruyt van NSPV.

“Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne is er nog altijd titelvoerend burgemeester en het is zijn thuisstad. We zullen met een goeie honderd leden aanwezig zijn en willen alle gemeenteraadsleden, schepenen en burgemeester Ruth Vandenberghe een pamflet overhandigen waarin we ons ongenoegen uiten.”

“We zullen ook een spandoek ontrollen waar we minister Van Quickenborne als het Liegebeest portretteren. Hij heeft het loonakkoord destijds mee ondertekend, nu wordt het tenietgedaan. Net als de uitdoving van de zachte eindeloopbaanregeling.”

Safehouse

Dat de actievoerders minister Van Quickenborne vanavond niet in levende lijve zullen niet, deert hen niet. “Hij zit nog steeds met zijn gezin in het safehouse. Op menselijk vlak wensen we hem en zijn familie het allerbeste toe en hopen we dat hij zich snel weer vrij kan bewegen, maar op professioneel vlak willen we hem wakker schudden. Want dat is meer dan nodig.”