Agenten die Van Quickenborne bewaken, dreigen met staking: “Wij zijn geen schietschijf”

De beveiliging van Kortrijks minister van Justitie Vincent Van Quickenborne begint na enkele maanden zijn tol te eisen. De politie klaagt de onduidelijkheid van de veiligheidssituatie aan en zit op haar tandvlees. Als er geen beterschap komt, dreigen ze met een staking. “We moeten daar geen schietschijf zijn”, klinkt het.

Al vijf maanden worden minister Van Quickenborne (Open VLD) en zijn woning in Kortrijk bewaakt door de politie, na dreigingen vanuit het internationale drugsmilieu. Twee keer al diende de minister met zijn gezin in een safehouse te verblijven. De minister zelf wordt bewaakt door specialisten in close protection, die deel uitmaken van de speciale eenheden (DSU) van de federale politie. Het zijn zij die bijvoorbeeld ook de koninklijke familie of buitenlandse staatshoofden bijstaan als zij ons land bezoeken.

Het probleem zit hem echter bij de beveiliging van de woning van de minister. Dat moet gebeuren door de mensen van de lokale politiezone VLAS. “Die mensen moeten dat op een zo veilig mogelijke manier moeten kunnen doen. Het probleem is dat wij de risico-analyse niet mogen inzien en dat we dus niet precies weten welke dreiging er heerst tegen de minister”, zegt Wesley Huysentruyt van politievakbond NSPV. “We moeten niet alle details uit het dossier kennen maar het is duidelijk dat het hier niet om doetjes gaat. Als wij dan horen dat er daar soms een wijkagent tussen de soep en de patatten de bewaking moet garanderen, dan lijkt ons dat niet gepast. Onze mensen dienen niet als schietschijven”, klinkt het.

Overleg

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van NSPV, VSOA en ACV Politie diende daarom een stakingsaanzegging in. “Het is de enige manier om dit dossier op het hoogste overlegorgaan binnen de federale politie te krijgen. Dinsdag gaan we daarover aan tafel zitten. Draait dat positief uit, dan trekken we de aanzegging in. Krijgen we geen gehoor, dan gaan we de aanzegging activeren. In dat geval kan het volledige personeel van de politiezone VLAS en van de steundiensten van de federale politie in Oost- en West-Vlaanderen vanaf 1 tot 31 maart staken”, klinkt het.

De vakbondsman benadrukt dat deze actie niet gericht is tegen Vincent Van Quickenborne. “Het gaat niet om hem. Voor hem en zijn gezin moet deze situatie ook niet eenvoudig zijn. Daar hebben wij alle begrip voor. Maar ook de mensen die hem beveiligen moeten zich veilig kunnen voelen. Wij horen letterlijk van mensen die zijn woning moeten bewaken dat ze zich daar niet voldoende opgeleid en getraind voor voelen. Als minister die beschermd moet worden, wil je toch beschermd worden door correct opgeleid personeel?”, zegt Huysentruyt.

Bij het kabinet van minister Van Quickenborne wachten ze het overleg af en wil men voorlopig niet reageren.