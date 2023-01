Zesde verdachte voor bedreigingen aan Van Quickenborne gearresteerd

In Nederland is een zesde persoon gearresteerd in het onderzoek naar de bedreigingen aan het adres van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne uit Kortrijk. Dat bevestigt het federaal parket.

De arrestatie dateert al van 5 januari, maar raakte nu pas bekend. De man die gearresteerd is, zit voorlopig in een Nederlandse cel. Ons land vraagt zijn uitlevering, binnenkort wordt daarover beslist. Woensdagmorgen werd ook de vijfde verdachte, eveneens een Nederlander, uitgeleverd aan ons land. Vorige week zette de Internationale Rechtshulpkamer van de rechtbank in Amsterdam daarvoor het licht op groen. De man zit ondertussen in een Belgische gevangenis en zal eerstdaags ondervraagd worden over zijn aandeel in de feiten.

Geweer en spanbandjes

Met de arrestatie op 5 januari zitten ondertussen al zes Nederlanders achter tralies voor bedreigingen aan het adres van federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). De eerste vier verdachten zitten sinds eind september vorig jaar in de gevangenis, nadat ze in Nederland werden gearresteerd. Dat gebeurde kort nadat in de omgeving van de woning van Vincent Van Quickenborne in Kortrijk een achtergelaten auto werd teruggevonden met daarin een automatisch geweer, spanbandjes en flessen met brandversneller. Volgens het gerecht was het de bedoeling om een aanslag te plegen op de minister, mogelijk zelfs om hem te ontvoeren.

Lang in safehouse

De dreiging zou vanuit het internationale drugsmilieu komen. De minister en zijn gezin verbleven na het incident dagenlang in een safehouse van de federale politie, onder zware bewaking. Volgens hun advocaten wisten hun cliënten alvast van niks. Hun raadslieden houden vol dat hun cliënten enkel tegen betaling met een wagen naar Kortrijk zijn gereden en dat ze niet wisten wat de bedoeling zou geweest zijn.