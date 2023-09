Onbekenden vandaliseren beeld Patrick Sercu in Izegem

In Izegem was er even paniek toen bleek dat het beeld van Patrick Sercu op de hoek van de Dirk Martenslaan en de Patrick Sercudreef verdwenen was. Het was echter gevandaliseerd en werd binnengebracht bij de stadsdiensten.

Het kunstwerkje dat geplaatst werd bij een herdenkingsmoment voor de overleden Izegemse wielerkampioen en ereburger Patrick Sercu was even spoorloos. “De grote sokkel staat er nog, maar het kunstwerkje zelf is er inderdaad weg”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe (N-VA).

Afgekraakt

Aanvankelijk was niet duidelijk waar het beeld heen was, maar navraag bij de stadsdiensten bracht soelaas. “Het beeld werd door vandalen afgekraakt. Een stadsmedewerker bracht het binnen”, aldus de schepen.

Het beeld van de wielerlegende prijkte amper zes maanden op die locatie. “In maart van dit jaar werd niet alleen een straatnaam aan de wielerlegende gewijd, op de hoek van de Dirk Martenslaan en de Patrick Sercudreef kwamen er ook een grote foto en een kunstwerkje van de hand van Willy Peeters en later ook een groot gedicht van de stadsdichter over het koersgebeuren.”

Handel in oud ijzer

“Het is niet de eerste keer dat er kunstwerken in het straatbeeld beschadigd of ontvreemd worden”, zucht schepen Kurt Himpe. “In 2007 waren de beelden van de olympische kampioenen Filip Bardoel en Ulla Werbrouck aan de toegang van het Izegemse zwembad plots weg en in 2011 verdwenen de vogels van het kunstwerk De Ontmoeting aan de kerk op de Bosmolens.”

“Een Bulgaar werd later in de buurt van een handel in oud ijzer betrapt met stukken van het kunstwerk. In 2019 verdween dan ook het beeldje van De Pekker op de hoek van de Gentsestraat en de Marktstraat.”

Eén keer was er loos alarm. In 2000 verdween het grotere Pekkersbeeld op de Grote Markt, maar dat was een onderdeel van een revue en de toenmalige burgemeester Willy Verledens was op de hoogte.

Het beeld van Patrick Sercu wordt teruggeplaatst. “We kijken hoe we het kunnen herstellen”, besluit de schepen. (MI)