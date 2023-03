Nieuwe Patrick Sercudreef in Izegem ingehuldigd: “Mooi eerbetoon voor mijn vader”

Met de Patrick Sercudreef heeft wijlen Izegems bekendste wielrenner voortaan zijn eigen straatnaam, vlakbij de Dirk Martenslaan. Een uitvergrote foto en een sculptuur vlakbij maken het eerbetoon voor de ‘patron van de piste’ af. Zijn familie is blij met het eerbetoon.

Patrick Sercu overleed in 2019 op 74-jarige leeftijd en liet een indrukwekkend palmares na. In 1965 won hij met Eddy Merckx zijn eerste Zesdaagse in het Kuipke in Gent. In totaal zou hij er elf keer als eerste over de finish rijden en dat record houdt nog altijd stand. In totaal won hij wereldwijd 88 zesdaagses. Eén van zijn absolute hoogtepunten is het veroveren van Olympisch goud op de Spelen van Tokio in 1964, waar hij won in de discipline ‘kilometer met vliegende start’. In 1996 werd hij in zijn thuisstad al eens bekroond met het ereburgerschap, nu eerst Izegem hem postuum met het toekennen van een eigen straatnaam.

Mooi eerbetoon

De straat in kwestie is niet nieuw. Ze was voorheen een zijstraat van de Dirk Martenslaan die naar de brandweerkazerne en parking van het voormalige goederenstation leidde. Ze verbindt in de nabije toekomst de Dirk Martenslaan et de nieuwe woonbuurt naast het Blauwhuispark en dus meent de stad dat een nieuwe naam wel aan de orde is. Op de plechtige inhuldiging tekende Patricks zoon Christophe present, samen met zijn oom Ronald en hun echtgenotes. “We zijn vereerd met dit mooie eerbetoon aan mijn vader”, reageert hij. “Het doet ons enorm veel plezier en het toont aan dat hij nog lang niet vergeten is. Het is ook enorm fijn dat deze straat niet van de Baronielaan ligt, de straat waar hij woonde.”

“Patrick won in zijn rijke loopbaan maar liefst 1.206 koersen, waarvan meer dan duizend overwinningen bij de profs”

“Voor ons is dit een evidentie”, meent burgemeester Bert Maertens (N-VA). “Patrick won in zijn rijke loopbaan maar liefst 1.206 koersen, waarvan meer dan duizend overwinningen bij de profs. Dat is meer dan het dubbele van zijn ploegmaat en vriend Merckx. Het zegt veel over zijn talent en capaciteiten als wielrenner. Na zijn Olympisch goud zou hij op de piste daarna nog twee keer naar goud (1967 en 1969) en twee keer naar zilver (1965 en 1968) sprinten tijdens wereldkampioenschappen voor de profs. Patrick werd tijdens zijn loopbaan meerdere keren nationaal en Europees kampioen in onder meer de ploegkoers, het omnium en het rijden achter een derny. Hij verbeterde in totaal acht wereldrecords. Ook op de weg triomfeerde hij geregeld, met dertien ritzeges in de Giro d’Italia en zes ritoverwinningen in de Ronde van Frankrijk. Dat zijn adelbrieven waar veel huidige sprintkanonnen in het peloton alleen maar van kunnen dromen.”

Grote foto

Vlakbij de dreef is Patrick Sercu nu ook vereeuwigd op een uitvergrote foto. “Een koers die mijn vader in 1972 reed”, zegt Christophe, die als manager bij Sport Vlaanderen-Baloise zelf ook actief in de wielerwereld is. “Zelf weet ik daar niets meer van, want ik was amper twee. Ik weet wel nog dat ik als tiener geregeld mee naar de koers ging en toen al ging de reputatie van mijn vader hem voor. Dat hij nu op deze bijzondere manier geëerd wordt doet ons veel.”

Kunstwerk

Aan de foto van Sercu prijkt ook een sculptuur van de wielrenner. “Toen Patrick in 1996 ereburger werd liet de stad door kunstenaar Willy Peeters een kunstwerk maken dat een plaats kreeg op onze sportsite De Krekel”, legt de burgemeester uit. “Helaas zijn die werken jaren geleden gestolen. De stad was echter wel nog in het bezit van een kleiner model voor dat kunstwerk. Dat geven we hier nu een mooie plek in onze stad.”