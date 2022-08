Vreemde wending in moordzaak motorrijder IJzerdijk: onderzoek naar verdwenen enveloppe met 20.000 euro

Een maand na de moord op motorrijder Ilir S. (28) aan de IJzer in Diksmuide is nog steeds niet geweten wie de dader is. Wel intussen duidelijk: twee dagen voor de moord kreeg Ilir een enveloppen met 20.000 euro cash overhandigd van een kennis. Dat gaf die zelf toe aan de speurders. Het geld is spoorloos.

Er wordt nu onderzocht of Ilir de enveloppe bij had tijdens de schietpartij. Intussen werd ook schoonvader V. opnieuw verhoord. “Mijn cliënt blijft elke betrokkenheid ontkennen”, zegt advocaat Bram Elyn.

Op zondagavond 17 juli werd de 28-jarige loodgieter Ilir S. uit Koekelare koelbloedig vermoord op de Ijzerdijk in Diksmuide. Naast zijn lichaam lag zijn motorfiets. In de buurt 12 kogelhulzen, die mogelijk wat weggeblazen werden door een of meerdere voertuigen die na de feiten snel wegreden.

Uit de eerste bevindingen van de wapendeskundige blijkt dat er 12 keer op llir werd geschoten van een afstand van drie meter. Acht kogels met kaliber 9mm troffen hem: een in de knie en zeven in de borststreek.

Een maand na de feiten zit nog steeds enkel schoonvader Stephane V. (54) uit Nieuwpoort in de cel. Maar talrijke getuigenissen de afgelopen weken werpen mogelijk een nieuw licht op de zaak.

Enveloppe van 20.000 euro cash

Zo is er één opvallende getuigenis, van een goede kennis van S. Die verklaarde formeel aan de speurders dat hij op vrijdag, twee dagen voor de moord, een enveloppe met 20.000 euro cash geld overhandigde. Allemaal briefjes van 100 euro. “Dat was zijn geld, dat ik enkel in bewaring hield”, verklaart de kennis.

“Van waar dat geld kwam weet ik niet. Ik hield het gewoon bij, tot Ilir het terug vroeg. Een vriendendienst, want ik moest er niets voor hebben.” Dat doet op zijn minst de wenkbrauwen fronsen bij de speurders. Temeer het geld verdwenen is.

Er wordt nu onderzocht of Ilir het geld bij had tijdens de moord. Er is ook een bankonderzoek lopende. De vriendin van S. verklaarde dat haar vriend vlak voor hij naar Diksmuide vertrok boven iets uit een lade ging halen. Wat dat was, is niet geweten.

In ieder geval onderzoeken de speurders deze piste. Het pistool waarmee de moord pleegde werd ook niet teruggevonden, ondanks dat ook vuilnis doorzocht werd door de speurders.

Tiental getuigen

De speurders van de federale politie maken intussen stevig werk van de zaak. Het dossier is al ettelijke honderden pagina’s dik. Zo werden de voorbije weken een tiental getuigen verhoord. Naast de kennis, de vriendin en hun beide ouders gaat het ook om iemand met wie Ilir S. een geschil zou gehad hebben.

Waarover dat ging is niet duidelijk. Voorlopig leidde dit nog niet tot een doorbraak in de zaak. En dus concentreren de speurders zich vooral ook nog op de enige man die verdacht wordt van de moord: schoonvader Stephane v. (54), een zelfstandige schilder uit Nieuwpoort.

Zijn bestelwagen, zijn huis en drie garageboxen werden zeer grondig doorzocht. Dat leverde weinig op. Er werd ook geen spoor van verdwenen geld gevonden. V. werd deze week opnieuw grondig aan de tand gevoeld.

Wachten op kruitsporenanalyse

“Het klopt dat mijn cliënt opnieuw verhoord werd”, zegt zijn advocaat Bram Elyn. “Maar daar kan ik weinig over kwijt. Het leverde in ieder geval niks nieuws op. V. herhaalde opnieuw wat hij die dag allemaal gedaan had en dat hij met zijn vrouw op het strand zat toen hij plots een telefoon van Ilir kreeg om af te spreken. Waarom ze afspraken kan ik niet zeggen.”

In ieder geval spraken ze eerst af in het centrum in Leke en gingen beide mannen nadien naar de Ijzerdijk. Daar is mijn cliënt dan vertrokken, zonder dat er iets gebeurde. We wachten het onderzoek nog steeds af maar deze situatie is niet makkelijk voor V.: hij schreeuwt zijn onschuld uit en zou graag terug naar huis gaan. Naar zijn vrouw en werk.” V. komt dinsdagmiddag voor de raadkamer in Veurne.”

