Gerecht houdt ‘trajectreconstructie’ na moord op IJzerdijk in Diksmuide: “V. toonde politie waar hij afsprak en hoe hij wegreed”

Het gerecht heeft deze ochtend een trajectreconstructie gehouden op de plaats waar anderhalve week geleden motorrijder Ilir S. (28) doodgeschoten werd in Stuivekenskerke. Verdachte en schoonvader Stephane V. toonde de speurders welke weg hij aflegde nadat hij die avond afgesproken had met S. “Hij blijft erbij dat hij daar op vraag van Ilir zelf afgesproken had, maar niets met de moord te maken heeft”, zegt zijn advocaat Bram Elyn.

De reconstructie die het gerecht hield is geen volledige reconstructie van de moord zelf. Dat kan ook niet, want de moord is nog niet opgehelderd en de enige verdachte die in de cel zit geeft de feiten niet toe.

Het gaat om de 55-jarige Stephane V. uit Nieuwpoort. Hij is de schoonvader van Ilir S. Die werd op zondagavond 17 juli doodgeschoten op een verlaten plaats langs de IJzerdijk in Stuivekenskerke bij Diksmuide.

De vader van twee kinderen lag naast zijn motorfiets en bij hem werden twaalf kogelhulzen gevonden. Zes daarvan raakten hem. Snel werd duidelijk dat een wagen na de moord weggereden was. Via onderzoek van de ANPR-camera’s kwam het voertuig van Stephane V. in beeld. Hij werd maandagochtend om 7 uur ter hoogte van zijn garage gearresteerd.

Op uitnodiging van slachtoffer

Tot verbazing van de speurders speelde V. snel bijna open kaart. Hij reikte hen haast zelf een motief aan en vertelde dat hij op de plaats van de moord was geweest. “Maar dat gebeurde op uitnodiging van Ilir S. zelf”, zegt zijn advocaat Bram Elyn.

“Mijn cliënt was die middag met zijn vrouw naar het strand geweest. Daar zijn ook foto’s van. Die avond wou hij zich rustig in de zetel nestelen toen zijn schoonzoon hem vroeg af te spreken om te praten. V. vertelde de speurders ook metéén dat het niet klikte met zijn schoonzoon. ‘Ik had veel liever dat mijn dochter met iemand anders samen was’, zei hij vlakaf.”

“Maar hij vertelde óók dat hij er zich wel bij moest neerleggen, omdat ze samen een dochter van 5 hebben. V. begrijpt ook wel dat hij door die verklaringen aanzien wordt als verdachte. Maar hij ontkent nog steeds, en we zijn blij dat het onderzoek grondig gevoerd wordt en de onderzoeksrechter dergelijke daden stelt. Dat pleit V. hopelijk snel vrij.”

Uitleg bij ruzie

Vandaag werd dus een trajectreconstructie gehouden waarbij V. aan de speurders moest tonen hoe hij met zijn voertuig na de afspraak – en de ruzie – met Ilir S. wegreed en welke route hij volgde. De reconstructie duurde al bij al niet lang. Het duurde hooguit een uurtje.

“Mijn cliënt toonde voor hoe hij zich verplaatste van Leke, waar hij met Ilir had afgesproken, tot aan de Ijzerdijk”, zegt advocaat Bram Elyn.

“Ze verplaatsten zich naar de Ijzerdijk omdat het daar rustiger praten was. Mijn cliënt nam plaats achteraan een politiewagen en toonde hen het parcours dat ze die avond samen hebben afgelegd. Het cruciale onderdeel was dat hij uitleg gaf over wanneer hij weg ging van bij Ilir en welke route hij terug nam, welke draai hij daar maakte.”

“Mijn cliënt gaf een rustige indruk en legde ook uit dat hij vertrok bij Ilir toen die wild gesticuleerde nadat ze ruzie hadden gemaakt. Maar het belangrijkste blijft: Ilir leefde nog toen hij vertrok.”

Nog getuigen gezocht

Het gerecht zoekt nog steeds belangrijke info en getuigen: mensen die om 20.30 uur en 21 uur tussen de Tervatebrug en Schoorbakkebrug iets gezien hebben wordt gevraagd zich te melden. Ook de bestuurders van twee lichtkleurige bestelwagens en een personenwagen die kort na de feiten richting Nieuwpoort reden worden gezocht.

Na zijn arrestatie werden de armen van Stephane V. meteen ingepakt met karton om eventuele kruitresten te vrijwaren.

“We vroegen zelf die kruitsporenanalyse aan”, besluit meester Bram Elyn. “Want iemand die zoveel gevuurd zou hebben: daarvan moeten sporen op het lichaam terug te vinden zijn. We wachten nog op die resultaten. Helaas kan dat nog enkele weken duren.”

Schoonvader niet vermeld op rouwbrief

Ook voor de nabestaanden van Ilir S. zijn het pijnlijke en onzekere tijden. Niet in het minst voor zijn vriendin Melanie, met wie hij al jaren samen was en dus een dochter van 5 heeft. Zij namen dinsdag om 14 uur afscheid van Ilir in de aula van de begrafenisondernemer.

Opvallend is dat haar schoonvader V. niet vermeld wordt op de rouwbrief bij de nabestaanden. Zijn schoonmoeder wordt dat wel. Op het rouwprentje met de foto van Ilir wordt Stephane V. dan weer wel vermeld.

(JH)