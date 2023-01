Vlaams Belang pleit voor vondelingenschuif in Brugge na babymoord, burgemeester staat niet afkerig tegen voorstel

Vlaams parlementslid en Brugs gemeenteraadslid Stefaan Sintobin (VB) pleit voor de oprichting van een vondelingenschuif in Brugge, naar aanleiding van de babymoord in de sociale woonwijk De Blauwe Poort. Hij vraagt het Brugs stadsbestuur om dit te overwegen: “In de vondelingenschuif in Antwerpen zijn sedert 2000 al twintig baby’s gelegd.”

De Brugse politicus Stefaan Sintobin (VB) is net zoals iedereen geschokt door het drama dat zich voltrok in de sociale woonwijk ‘de Blauwe Poort’: “In de eerste plaats staan wij uiteraard stil bij de dood van de baby. Het feit dat de baby nog leefde na de geboorte maakt het extra pijnlijk. Verder is het niet aan ons of om het even wie om daar veel uitspraken over te doen of te speculeren met betrekking tot het hoe en waarom. Dit is de taak en verantwoordelijkheid van enkel het parket en de bevoegde instanties. Wat wij wel kunnen en moeten doen is initiatieven nemen om te vermijden dat dergelijke drama’s in de toekomst nog gebeuren.”

Drama’s voorkomen

“Dit drama hakt er bij iedereen, ook bij mij diep in”, vervolgt Stefaan Sintobin. “Om dit te voorkomen moeten sociale controle en het oppikken van signalen door vrienden, familie en door collega’s op de werkvloer gestimuleerd worden. Bevoegde sociale instanties moeten ingeschakeld worden waar nodig, maar dit volstaat uiteraard niet. Ik wil niet dramatiseren, maar voorkomen blijft beter dan genezen. Het geeft geen zekerheid maar om te voorkomen dat in de toekomst nog baby’s zomaar ergens gedumpt worden, vraag ik aan het stadsbestuur om de mogelijkheid van een vondelingenluik in Brugge te onderzoeken. Het vondelingenluik in Antwerpen kwam er in 2000 en sedertdien werden er een twintigtal baby’s neergelegd.”

Radeloze moeders

“Het vondelingenluik is er om radeloze moeders de kans te geven om hun baby anoniem een veilige en warme plek te geven’, lezen we bij de VZW Moeders voor Moeders. Een vondelingenschuif is absoluut geen garantie dat drama’s zoals in de Blauwe Poort niet meer zullen gebeuren dat besef ik, maar ik vind het de moeite waard om dit ernstig te bekijken, al was het maar om één baby te redden van een afschuwelijke dood.”

“Ik begrijp perfect dat men hier niet over één nacht ijs kan gaan, maar het lijkt mij de moeite waard om hierover na te denken”, aldus de Brugse politicus.

In elke provincie?

De Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) staat in principe niet afkerig tegen zo’n vondelingenschuif: “We zullen er ons over bezinnen, ik ben er niet a priori tegen. Maar we mogen niet aan ‘overshooting’ doen. Voor zover ik weet, is dit het eerste drama met een baby in Brugge sedert vijf à zes jaar. Uiteraard is dit een verschrikkelijk droevig feit en moeten we proberen om een herhaling te voorkomen. De vraag is of het zinvol is om na één feit zo’n hele machinerie op gang te brengen. Het gaat om een elektronisch systeem dat alarm slaat, als iemand er een vondeling in legt. Op zich heb ik er niks tegen. Is het aangewezen dat elke provincie een vondelingenschuif heeft, naar Antwerps voorbeeld?”

