Jonge moeder (23) aangehouden voor kindermoord na vondst overleden baby in vuilnisbak

De eerste resultaten van de autopsie hebben aangetoond dat het babymeisje dat dinsdagavond in een vuilnisbak werd gevonden in de Blauwe Poort in Brugge levend geboren is. De 23-jarige moeder werd donderdag verhoord en is door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van kindermoord en schuldig verzuim. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

De feiten kwamen dinsdagavond aan het licht in de sociale woonwijk Blauwe Poort in Brugge. De moeder van het slachtoffer werd na de ontdekking van het lijkje gearresteerd voor kindermoord en schuldig verzuim.

Levend geboren

In eerste instantie werd ze niet voorgeleid bij de onderzoeksrechter, omdat het nog onduidelijk was of er überhaupt sprake was van een misdrijf. Ondertussen hebben de eerste resultaten van de autopsie aangetoond dat de baby wel degelijk levend geboren is.

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe het kind vervolgens precies om het leven is gekomen.

Raadkamer

De moeder van de baby werd donderdag door de politie verhoord over de feiten. Daarna werd de 23-jarige vrouw bij de onderzoeksrechter voorgeleid op verdenking van kindermoord en schuldig verzuim.

Die besliste in de vooravond om haar voor beide tenlasteleggingen aan te houden. Dinsdag zal de raadkamer in Brugge oordelen over de verdere aanhouding van de verdachte.

Diepgelovig gezin

Volgens een bewoner van de wijk waren er familiale problemen in het gezin waar de feiten zich voordeden. “De jonge vrouw die de feiten pleegde deed het wellicht uit angst voor haar vader. Het gaat om een diepgelovig christelijk gezin met Afrikaanse roots. Bij hen is seks voor het huwelijk een grote zonde en absoluut verboden.”