Veertiger blijft aangehouden voor moord op huisgenote in Blankenberge

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 41-jarige man uit Blankenberge met een maand verlengd op verdenking van moord. De 72-jarige huisgenote van Koen V. kwam eind november in verdachte omstandigheden om het leven.

De lokale politie van de zone Blankenberge/Zuienkerke werd op woensdag 27 november rond 14.30 uur opgeroepen voor een mogelijk verdacht overlijden. Een 72-jarige vrouw was om het leven gekomen in een appartementsgebouw langs de A. Ruzettelaan. Het Brugse parket besliste om een wetsdokter aan te stellen en ook het labo ging ter plaatse om sporenonderzoek uit te voeren. Een 41-jarige man die met het slachtoffer samenwoonde, werd als verdachte gearresteerd. Koen V. had een buurvrouw ingelicht, die de hulpdiensten verwittigde.

In eerste instantie was het onduidelijk hoe Martine V. precies om het leven was gekomen. Daarom werd vrijdagmiddag een autopsie uitgevoerd. Over de resultaten van die lijkschouwing werd door het parket niet gecommuniceerd. Het lichaam van het slachtoffer zou echter meerdere blauwe plekken vertoond hebben. Volgens de wetsdokter zou het niet om een natuurlijk overlijden gaan.

De Brugse onderzoeksrechter besliste om Koen V. aan te houden op verdenking van moord. Tijdens zijn verhoor benadrukte de verdachte dat hij zijn huisgenote niet vermoord heeft. Naar eigen zeggen heeft hij Martine V. levenloos aangetroffen in de zetel. De Brugse raadkamer oordeelde dinsdagochtend dat de veertiger minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.

Koen V. is geen onbekende voor het gerecht. Zo werd hij in april 2018 tot 37 maanden effectieve gevangenisstraf veroordeeld voor diefstallen en inbraken. Tijdens verbouwingen maakte hij in een hotel in Blankenberge vijftien televisietoestellen buit. In maart 2022 legde de Brugse strafrechter hem nogmaals 37 maanden effectieve celstraf op voor diefstallen, weerspannigheid en vernieling. V. gebruikte zelfs geweld bij het stelen van een boterkoek.

Een tweetal maanden geleden mocht de verdachte de gevangenis verlaten, maar begin november werd hij al gedwongen opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. De veertiger zou immers gedreigd hebben om van het balkon te springen. De bevindingen van de gerechtspsychiater zullen dus wellicht cruciaal worden.