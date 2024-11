Onderzoek naar verdacht overlijden van 72-jarige vrouw in Blankenberge: man gearresteerd

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen bevestigt dat er een onderzoek loopt naar het overlijden van een 72-jarige vrouw uit Blankenberge. Een autopsie zal meer duidelijkheid moeten brengen over de omstandigheden van haar overlijden.

Het lichaam van het slachtoffer werd woensdagmiddag al aangetroffen in een appartement in de A. Ruzettelaan in Blankenberge. Op basis van de eerste vaststellingen bleef het onduidelijk hoe de 72-jarige vrouw precies om het leven was gekomen. Ter plaatse zou wel een man gearresteerd zijn.

Het Brugse parket bevestigt dat er een onderzoek loopt naar het overlijden. Een autopsie zal vrijdagmiddag meer duidelijkheid moeten brengen over de precieze omstandigheden.