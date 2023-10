De Graankorrel in Wervik rouwt na dood juf Annelies (42): “Komt bij iedereen binnen als een schok”

De dood van de goedlachse leerkracht Annelies Verschaeve (42) uit de Menenstraat in Geluwe zindert bij heel veel mensen na. Uiteraard bij haar familie, vele vrienden en kennissen maar ook in vrije basisschool De Graankorrel, vestiging Magdalenastraat in Wervik. Annelies gaf er les in het eerste leerjaar. “Deze gruwelijke gebeurtenis komt bij ieder van ons binnen als een schok. We zullen Annelies herinneren als schat van een juf”, zo staat het in een brief aan de ouders.

“De school probeert in deze moeilijke periode voor een warme omgeving te zorgen. Laten we dit verlies in alle sereniteit verwerken uit respect voor onze leerkracht en haar familie.” Pijnlijk toeval: uitgerekend vandaag is het overal de ‘Dag van de Leerkracht’…

Vandaag komen slachtofferhulp van de politiezone Arro Ieper en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) naar de school.

Gedood door ex-partner

Annelies Verschaeve werd gedood door haar ex-partner Sébastien H. (36) uit de Nieuwstraat in Menen. Hij geeft les aan het VTI Sint-Lucas in Menen en kon naar verluidt de scheiding moeilijk verwerken. Waardoor hij in een heel zware depressie zat. Opmerkelijk: woensdag postte de dader op Facebook nog een ‘verhaal’ met een lied van Xavier Rudd, een Australisch singer-songwriter. Daarbij schreef hij met ‘Dream with care, tomorrow is a new brand day’

Ze woonden vroeger samen in de Dullaardstraat in Geluwe. Nadat het tot een breuk kwam, woonde Annelies met haar twee kinderen van 15 en 17 in de drukke Menenstraat, enkele woningen naast een wassalon. Ze is de dochter van Geeraard Verschaeve en Caroline Fontaine. Haar ouders zijn voor twee maanden op vakantie in Calpe en keren door het vreselijk drama zo snel mogelijk haar huis terug.

Annelies gaf destijds les in vrije basisschool De Graankorrel in Kruiseke en vervoegde dan het lerarenkorps in de Magdalenastraat. Eerst in het vijfde leerjaar, vorig en dit schooljaar in het eerste leerjaar. Ze is er ook nog beleidsondersteuner geweest. Leerkrachten verzamelden woensdagavond nog op school om troost te zoeken bij elkaar. Iedereen is begrijpelijk in schok.

Politiek

In oktober 2000 namen ze deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Samen met haar papa Geeraard stond ze toen op de lijst Aktief. Uittredend burgemeester wijlen Rosa Lernout-Martens was toen de lijsttrekker. Annelies stond op de tiende plaats, maar werd niet verkozen.

De dader groeide op in Menen. Hij speelde er bij de jeugd van het toenmalig SC Menen en speelde later ook liefhebbersvoetbal bij onder meer FC Cosmopolite en Den Overkant Menen en is ook nog jeugdtrainer van KSCT Menen geweest. Sébastien H. speelde ook bij de bijzondere reserven (studax) van SK Geluwe.