Man blijft aangehouden voor moord op ex-vriendin Veronique in Knokke-Heist

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 42-jarige man uit Knokke-Heist met twee maanden verlengd op verdenking van moord. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Jürgen M. bekende dat hij zijn ex-partner met messteken om het leven bracht.

De verdachte en Veronique N. (36) zouden een tweetal jaar een relatie gehad hebben. Toen hun relatie in het voorjaar van 2023 afsprong, bleef Jürgen M. contact zoeken met zijn ex-vriendin. Ook op zondag 3 december 2023 zou hij meerdere pogingen ondernomen hebben. Uiteindelijk trok de verdachte die avond naar het appartement van het slachtoffer in de Knokkestraat in Knokke-Heist.

Die bewuste nacht werd de 36-jarige vrouw rond 2 uur op gewelddadige wijze van het leven beroofd door haar ex-partner. De verdachte belde zijn broer, die vervolgens de hulpdiensten verwittigde. De politie kon M. ter plaatse inrekenen. Tijdens zijn verhoor bekende de veertiger dat hij zijn ex-vriendin met veel messteken om het leven had gebracht. Sindsdien zit Jürgen M. in voorhechtenis op verdenking van moord. Ondertussen werd op 18 april 2024 al een reconstructie van de feiten gehouden. Dinsdagochtend oordeelde de raadkamer opnieuw dat de verdachte nog minstens twee maanden langer in de gevangenis moet blijven.