Vrijdag kocht hij haar 36 rozen, zondag stak hij haar dood: “Veronique voelde zich bij hem alsof ze opgesloten zat”

Een 41-jarige man uit Knokke-Heist zit in de cel op verdenking van moord. Zondagavond stak Jurgen M. zijn 36-jarige ex-vriendin Veronique Nobus neer in haar appartement. “Veronique was een obsessie geworden voor hem, zij voelde zich alsof ze opgesloten zat”, getuigt haar beste vriendin Nicky Vermeire.

Zondagavond gingen Nicky Vermeire uit Moerkerke en haar beste vriendin Veronique Nobus, verpleegster bij woonzorgcentrum Lindeboom in Knokke, nog samen gezellig naar de voetbalmatch Club Brugge – Standard kijken. “Onderweg naar het stadion merkte ik al dat Veronique constant met haar gsm bezig was. Haar ex Jurgen M. stuurde alsmaar berichtjes, met de vraag om af te spreken. Zij wimpelde hem af, met de smoes dat ik geen zin had om af te spreken”, vertelt Nicky.

“Veronique beschouwde hij als zijn bezit, zij was een obsessie geworden voor hem”

Jurgen M. daagde echter ook op in het stadion. “Tijdens de wedstrijd bleef hij maar vragen om af te spreken. Om naar de kantine te komen, om te videobellen. Het hield niet op. Na de match waren we de trappen nog niet af of hij stond daar al. Hij wou met Veronique op restaurant, zij wou dat niet. Ze wou bij mij komen eten. Na lang aandringen, droop hij af”, vertelt Nicky.

Het slachtoffer is een jonge vrouw. © JVM

Die avond vertrok Veronique van bij Nicky thuis. Naar haar appartement in de Knokkestraat waar ze sinds de breuk met Jurgen M., goed een jaar geleden, ingetrokken was. “Ze zou nog met Jurgen afspreken want zijn laptop lag daar nog. Hij had een tijdje daar gestudeerd voor een cursus die hij volgt bij Syntra West. Zogezegd omdat hij daar beter kon studeren, maar in werkelijkheid om zo dicht mogelijk bij Veronique te kunnen zijn. Veronique beschouwde hij als zijn bezit, zij was een obsessie geworden voor hem”, klinkt het.

Keukenmes

In het appartement moet het tot een hevige discussie gekomen zijn. Met fatale afloop. Met een keukenmes bracht Jurgen M. zijn ex-vriendin verschillende steken toe, waarna hij wegvluchtte. Na een tijdje rondgedoold te hebben, lichtte hij zijn broer in die vervolgens de politie belde. Toen de agenten een kijkje gingen nemen in het appartement, vonden ze het levenloze lichaam van Veronique Nobus. Kort daarna werd ook Jurgen M. opgepakt.

Slag in het gezicht

De man verschijnt wellicht dinsdag voor de onderzoeksrechter. Dat hij verder zal aangehouden blijven, is evident. “Ik zag hem tot veel in staat, maar toch niet zoiets”, zegt Franky Nobus, de vader van Veronique. De man is bijzonder aangeslagen door het verlies van zijn dochter. “Voorlopig moeten we vooral praktische zaken regelen. Waar staat haar auto? Dat soort dingen. Over het onderzoek weten we amper iets. Er is hier iemand van slachtofferhulp het overlijden komen melden, maar sindsdien horen we niets meer”, zegt Franky.

“Vorig jaar had ze eindelijk de moed gevonden om met hem te breken, maar hij bleef haar lastigvallen op sociale media”

Over Jurgen M. heeft Veroniques beste vriendin Nicky alvast weinig goeds te vertellen. “Die kerel beschouwde Veronique als zijn eigendom. Tijdens hun relatie duldde hij geen enkele tegenspraak en bedroog hij haar. Hij was verbaal agressief en Veronique heeft me verteld dat hij haar ook één keer in het gezicht geslagen heeft. Vorig jaar had ze eindelijk de moed gevonden om met hem te breken, maar hij bleef haar lastigvallen op sociale media. Sindsdien liep ze constant op de tippen van haar tenen”, zegt Nicky.

Vrijdag vierde Veronique nog haar 36ste verjaardag. “Plots daagde hij op, met een boeket van 36 rozen. En hij zei haar dat hij nog veel meer cadeaus in petto had. Zo zou hij haar ook een elektrische fiets kopen. Zulke dure cadeaus, dat is toch niet meer normaal? Hij ging ervan uit dat hij haar liefde kon kopen. En toen dat niet meer lukte, is hij tot geweld overgegaan. En nu is hij haar voor altijd kwijt, maar wij ook”, klinkt het.