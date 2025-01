“Is een mensenleven maar zoveel waard?”: Dader van kruisboogmoord mag de gevangenis verlaten

Zes jaar nadat hij zijn liefdesrivaal Bjorn De Vrieze (28) vermoordde met een kruisboog, mag Tieltenaar Jordy Van De Sompele (30) binnenkort voor het eerst de gevangenis verlaten. De strafuitvoeringsrechtbank verleent hem de gunst van de beperkte detentie, waardoor hij overdag naar buiten mag maar de nachten nog doorbrengt in de cel. “Dit komt bijzonder hard aan, we voelen ons niet als mensen behandeld door Justitie”, zeggen de ouders van Bjorn.

Het assisenhof veroordeelde Jordy Van De Sompele in februari 2021 tot een gevangenisstraf van 18 jaar voor de moord op Bjorn De Vrieze uit Schuiferskapelle bij Tielt. Op 1 mei 2018 trok hij, gewapend met een kruisboog, naar de woning van slagerszoon Bjorn in Schuiferskapelle. Hij belde aan, dwong zijn slachtoffer op de knieën en vuurde een dodelijke pijl af. Daarna vluchtte hij weg, woonde nog een verjaardagsfeestje bij en ging even later als een toevallige passant kijken hoe de politie de moord onderzocht.

(lees verder onder de foto)

Op de reconstructie in juni 2018 toonde Jordy Van De Sompele hoe hij zijn slachtoffer doodde met een kruisboog. (archief LK)

Tussen de toeschouwers die dag: de ouders van Bjorn De Vrieze, Hans en Gudrun. Zij legden op het assisenproces een moedige getuigenis af, waarbij ze de hele zaal stil kregen toen ze over hun zoon vertelden. Dat de dader achteraf weg kwam met een betrekkelijk milde straf, gaf hen een wrang gevoel. “Jordy heeft het leven gekregen dat hij van Bjorn heeft afgenomen”, klonk het toen.

Plechtige communicant

Hans en Gudrun wisten dat de mogelijke vrijlating van Jordy Van De Sompele in de lucht hing. “Wij kunnen ook tellen: achttien gedeeld door drie is zes. Helaas is het in ons land nog altijd zo dat, als je je gedraagt in de cel, je na één derde van je celstraf kan vrijkomen. Ook al heb je zulke erge feiten gepleegd”, zegt Gudrun.

In het najaar van 2024 kregen ze bericht dat Jordy Van De Sompele beperkte detentie had aangevraagd. “We hebben de zitting van november nog kunnen laten verdagen, omdat we toen op reis waren. Vorige week donderdag stonden ze oog in oog met de man die hun zoon vermoordde. Alhoewel. “Hij durfde ons niet aan kijken, bleef naar de grond staren als een plechtige communicant. Hij heeft gehoord wat wij vertelden maar toen hij het woord kreeg moesten wij de zaal verlaten”, zegt Hans.

Het koppel vroeg de rechter om een contactverbod en een ruime perimeter van twintig kilometer rondom Tielt. “Dat werd ons niet gegund. Hij mag alleen niet in Tielt en deelgemeenten komen. En als hij ons ziet, moet hij uit eigen beweging weggaan. De rechter heeft dan wel geluisterd naar ons, echt gehoord voelen we ons niet. Alsof men ons niet als mensen wil behandelen”, zegt Gudrun.

(lees verder onder de foto)

Jordy Van De Sompele op het assisenproces in 2021. (archief LK)

Binnenkort mag Jordy Van De Sompele zich dus opmaken om de cel – althans overdag – te verlaten. De nachten moet hij wel nog achter tralies doorbrengen. Later, in maart, bekijkt de rechtbank of een volgende stap mogelijk is: elektronisch toezicht. Dan zou Van De Sompele met een enkelband ook de nachten thuis kunnen doorbrengen.

Logische beslissing

Zijn advocaat Kris Vincke bevestigt de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank. “Ik begrijp dat men het daar moeilijk mee heeft, maar dit is een logische beslissing. Het gedrag van mijn cliënt in de gevangenis is voorbeeldig, hij heeft één derde van zijn straf uitgezeten. De rechtbank past gewoon de wet toe. Jordy is klaar om terug in de maatschappij geïntegreerd te worden. Eenmaal uit de gevangenis kan hij ook opnieuw gaan werken en dus beginnen aan het betalen van de schadevergoeding waartoe het assisenhof hem veroordeeld heeft”, klinkt het.

Een magere troost voor moeder Gudrun. “Het gaat ons totaal niet om dat geld. Dit is niet wat Bjorn verdiend heeft. Ik ben vanmorgen (zondag, red.) nog met een boeketje tulpen naar zijn graf gegaan. Ik heb hem dat ook zo gezegd: “Bjorn, ik ben hier met een bloemetje, het is het enige wat ik nog voor jou kan doen”. Dat is hard, als je dat tegen een grafsteen moet zeggen.”