Doorverwijzing naar assisen blijft voorlopig uit voor moordenaar van Milan (15)

Jordy D. (21) blijft in de cel voor de moord op de 15-jarige Milan Meert. De tiener werd inmiddels meer drie jaar geleden neergestoken met een bajonet op een verjaardagsfeest in Oostkamp. Het onderzoek is al sinds deze zomer volledig afgerond, maar het blijft voorlopig wachten op de eindvordering van het parket. Enkel zo kan de zaak doorverwezen worden naar het hof van assisen.

Milan Meert (15) werd op vrijdag 24 september 2021 neergestoken met een bajonet op een verjaardagsfeest in Oostkamp. Jordy D. organiseerde het feest bij hem thuis in de wijk Nieuwenhove in Oostkamp. Milan was niet uitgenodigd, maar besloot toch af te zakken. D. zou 150 gram cannabis gestolen hebben van de vrienden van M. Daar was die laatste niet blij mee en daarom kwam hij langs om de drugsschuld vereffenen. Het slachtoffer haalde een stroomstootwapen boven, waarop Jordy D. Een bajonet nam als tegenreactie. De tiener werd gestoken met het mes en overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen.

Brugse raadkamer

Eind januari 2022 werden twee mogelijke mededaders opgepakt. De ene bracht de bajonet mee naar het feestje en nam die na de feiten weer mee naar huis. De andere zou nog op het hoofd hebben geschopt van Milan, toen die al in elkaar was gezakt. De twee vrienden werden in mei 2022 opnieuw gelost. In zijn eindvordering zal het parket moeten oordelen of zij mee worden verwezen naar het assisenhof, dan wel apart worden berecht voor de strafrechtbank. D. verblijft als enige momenteel nog in de gevangenis.

Het onderzoek is ondertussen al sinds deze zomer volledig afgerond. Het blijft voorlopig nog wachten op de eindvordering van het parket, want enkel zo kan de zaak doorverwezen worden naar het hof van assisen. Of de twee kompanen ook mee terecht zullen staan in het hof van assisen blijft nog maar de vraag.

In tussentijd werd de aanhouding van D. met twee maanden verlengd.