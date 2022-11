Al meer dan 700 mannen bereid om de moord op Ingrid Caeckaert te helpen oplossen

DNA-onderzoekster Sofie Claerhout heeft al meer dan 700 mannen bereid gevonden om DNA af te staan in de hoop om de dertig jaar oude moord op de Knokse Ingrid Caeckaert op te lossen. Het is alleen nog wachten op de wet die verwantschapsonderzoek mogelijk maakt.

Wetenschapster Sofie Claerhout uit Kuurne won vorig jaar de PhD-cup met haar onderzoek over de mogelijkheid om via het Y-chromosoom – een uniek stukje mannelijk DNA – oude moordzaken op te lossen. De zaak-Caeckaert kwam meteen in beeld als een case die mogelijk zou kunnen opgelost worden met de techniek. Er is DNA van de dader beschikbaar, het gaat zeker om een man en er zijn sterke aanwijzingen dat hij afkomstig is uit de ruime regio rond Maldegem en Knokke.

“Dat zijn de elementen die nodig zijn om tot een succesvol resultaat te komen”, zegt Sofie Claerhout. “Er hebben zich nu al ruim 700 mannen gemeld als vrijwilliger om DNA af te staan, eens de wet over verwantschapsonderzoek goedgekeurd is. Wanneer dat zal zijn, weet ik niet. De wetenschap is er klaar voor, het is nu wachten op de politiek. Het is in ieder geval belangrijk dat we meteen een grote poule mensen beschikbaar is, zodat we meteen aan de slag kunnen van zodra de wet er is. De ouders van Ingrid zijn ondertussen al ruim in de tachtig. Die mensen wachten al zolang op een antwoord. Elke seconde telt”, klinkt het.