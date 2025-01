Mooimakers Roeselare ontdekken volledig salon in gracht: “Soms dweilen met de kraan open”

De Mooimakers vielen zaterdagavond nog op de prijzen tijdens de Roeselare Awards, maar zondagochtend stonden de vrijwilligers opnieuw met de voetjes op de grond. In de Kleine Moststraat op wijk De Ruiter had een sluikstorten een gans salon in de gracht gedumpt.

De Roeselaarse Mooimakers leveren mooi werk en werden daarvoor beloond op de Roeselare Awards. De 205 vrijwilligers kregen de Award voor Persoonlijkheid van het Jaar. “Een mooie erkenning voor hetgeen de Mooimakers doen”, aldus Geert Huyghe, initiatiefnemer van de werkgroep op wijk De Ruiter waar een dertigtal mensen de straten proper proberen te houden.

Dweilen met de kraan open

“De Mooimakers doen hun stinkende best, al is het soms ook dweilen met de kraan open.”

Dat werd zondagochtend opnieuw duidelijk. Langs de Kleine Moststraat op wijk De Ruiter vond men een gans salon in de gracht terug.

“Dit kleine straatje is al langer een probleem. Even stond er een camera en was het beter. Nu die weg is, is het spijtig genoeg terug een geliefkoosde plaats voor sluikstorters”, aldus Geert.

De Mooimakers brachten inmiddels het meldnummer 1788 op de hoogte. Het salon wordt eerstdaags door medewerkers van de stad uit de gracht gevist.