De Mooimakers winnen prijs van Persoonlijkheid tijdens Roeselare Awards, ontdek ook de andere winnaars

In het Fabriekspand vond een nieuwe editie plaats van de Roeselare Awards. Het feest voor ondernemend Roeselare. Daarbij werden verschillende awards uitgereikt in diverse categorieën. De Award Persoonlijkheid ging dit jaar naar De Mooimakers met maar liefst 46 procent van de stemmen.

Het is een traditie dat eind januari verschillende mensen en ondernemers in de bloemetjes worden gezet tijdens de Roeselare Awards. Uitkijken is het iedere keer naar de award Persoonlijkheid. Daarbij waren er dit jaar drie kanshebbers: Hockey Rangers Roeselare, De Mooimakers en Christophe Verholle. Het is het aanwezige publiek, het Fabriekspand was opnieuw uitverkocht, dat hierover mocht beslissen. Uiteindelijk waren het De Mooimakers die mochten juichen. Ze haalden maar liefst 46 procent. Dankzij de vele mooimakers ligt de stad er een pak properder bij.

Er was dit jaar ook een Lifetime Achievement Award. Die ging naar Rudi Ghequire, de gepassioneerde meesterbrouwer die na 42 jaar afscheid nam van Brouwerij Rodenbach.

De overige winnaars van de avond waren De Achterkeuken (beleving), Ameel Candy World (communicatie), Kaster Keukens (nieuwbouw), Optiek Hoet (renovatie), Eggermont Dieter (starter), Quasimodo (handelaar) en Cluma Rolbruggen (bedrijf van het jaar).