Mensensmokkelaar vlucht voor Franse politie, maar wordt gevat in Alveringem

De politiezone Spoorkin heeft een 31-jarige Iranees opgepakt in Alveringem. De man was in Frankrijk door een politiecontrole gereden en op de vlucht geslagen. Hij werd aangehouden op verdenking van mensensmokkel.

De feiten speelden zich af in de nacht van woensdag op donderdag, maar raakten nu pas bekend. Een voertuig met Franse nummerplaat kwam toen tot stilstand in Alveringem, waarbij drie van de vier inzittenden de velden invluchtten. De politiezone Spoorkin was snel ter plaatse en kon de enige overgebleven inzittende, een 31-jarige man uit Iran, arresteren.

Politiemensen van de politiezone Arro Ieper werden in bijstand geroepen en een speurhond werd ingezet om de drie voortvluchtigen te kunnen vatten, maar zonder succes. Zij konden niet meer worden aangetroffen.

Gevlucht voor controle

Uit contact met de Franse politiediensten bleek dat het voertuig de vlucht had genomen in Frankrijk en daar zelfs door een controle was gereden. Toen de politiezone Spoorkin de Iranees arresteerde, bleek nog een verkeerskegel onder de auto geklemd te zitten. In de wagen trof de politie een jerrycan en pompen aan.

Het onderzoek werd overgenomen door het team mensensmokkel van de Federale Gerechtelijke Politie van West-Vlaanderen. Tijdens de eerste onderzoeksverrichtingen bleken al aanwijzingen van mensensmokkel aanwezig te zijn. De onderzoeksrechter besliste vrijdag om de Iranees aan te houden. Het voertuig werd in beslag genomen.

Minder betrapt

Volgens het parket van West-Vlaanderen werden de voorbije maanden veel minder mensensmokkelaars betrapt in onze provincie. “Het is ondertussen duidelijk dat mensensmokkelaars vermijden om in West-Vlaanderen actief te zijn”, klinkt het.

“Toch worden er nog altijd wekelijks door de federale en lokale politie verscheidene acties verricht om ‘small boats’ te onderscheppen. We blijven stevig inzetten op de problematiek van de mensensmokkel, en wanneer er bij bepaalde vaststellingen aanwijzingen zijn van mensensmokkel, worden verdachten steevast voorgeleid voor de onderzoeksrechter met het oog op hun aanhouding.”

Overleg met Fransen

Aangezien de inzittenden op de vlucht waren voor de Franse politie, zal het West-Vlaamse parket overleg plegen met onze zuiderburen. “In het verleden hebben we reeds meermaals op succesvolle wijze met de Franse collega’s samengewerkt. De kleine bootjes met migranten vertrekken nog altijd voornamelijk van de Franse kusten.”

“Wij willen met onze acties en arrestaties in West-Vlaanderen dan ook helpen om de druk op de Franse kusten te verlichten. Elke small boat die we kunnen onderscheppen, is één overtocht minder met potentieel dodelijk afloop voor de migranten die in het bootje werden gestoken”, aldus het parket.