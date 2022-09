‘Duivelskoppel’ op weg naar derde assisenproces

Jean-Claude Lacote (56) en Hilde Van Acker (59), het zogenaamde ‘duivelskoppel’ dat al tot twee keer toe door het assisenhof veroordeeld voor een moord in 1996 in Wenduine, heeft een eerste succes geboekt in hun gezamenlijk strijd voor een derde proces. Het Grondwettelijk Hof stelt dat het ‘discriminerend’ is dat zij in de voorafgaande procedure voor het tweede assisenproces geen cassatieberoep konden instellen tegen een beslissing van de voorzitter.

In maart vorig jaar werden Jean-Claude Lacote en Hilde Van Acker beiden schuldig bevonden aan de moord op de Britse zakenman Marcus Mitchell in 1996. Lacote moest van het assisenhof dertig jaar de cel in, voor Van Acker volgde 24 jaar celstraf. Het was al de tweede keer dat het koppel veroordeeld werd voor die moord. In 2011 werden ze beiden bij verstek tot levenslang veroordeeld, maar op dat moment was het zogenaamde ‘Duivelskoppel’ gevlucht en hielden ze zich schuil in Zuid-Afrika en Ivoorkust, het geboorteland van Lacote.

Opnieuw schuldig

Eind 2019 werden ze daar gearresteerd en overgebracht naar België. In een nieuw proces hielden ze hun onschuld vol en schoten hun advocaten met scherp op het destijds gevoerde onderzoek. De ondertussen gepensioneerde hoofdspeurder werd urenlang op de rooster gelegd en kreeg een spervuur van vragen op zich afgevuurd. Op de jury maakte dat weinig indruk want na een beraadslaging van amper een dik uur werden zowel Lacote als Van Acker opnieuw schuldig bevonden.

Advocaten Filip De Reuse en Bram Casier. © BELGA

Na het arrest trok de verdediging – Filip De Reuse en Bram Casier voor Lacote, Kris Vincke voor Van Acker – naar het Hof van Cassatie om de beslissing aan te vechten en een nieuw proces te krijgen. Ze voerden aan dat assisenvoorzitter Bart Meganck in het arrest van de preliminaire zitting geen enkele motivering had gegeven waarom hij bepaalde getuigen wel en anderen niet had opgeroepen. Bovendien, zo stelden de raadslieden, was er tegen dat arrest van de preliminaire zitting geen beroep mogelijk en waren daardoor de rechten van verdediging geschonden.

Hete aardappel

Alvorens te oordelen, schoof het Hof van Cassatie de hete aardappel door naar het Grondwettelijk Hof. Dat oordeelde nu dat het discriminerend is dat ‘partijen voor het hof van assisen geen cassatieberoep kunnen instellen tegen de weigering van de voorzitter om bepaalde getuigen op te nemen in de getuigenlijst’. Bovendien voegt het Grondwettelijk Hof eraan toe dat de vastgestelde ongrondwettigheid als gevolg heeft dat er vanaf nu wél cassatieberoep mogelijk moet zijn tegen het arrest over de getuigenlijst.

Menselijke straf

Het is nu opnieuw aan het Hof van Cassatie om te bepalen of deze ongrondwettigheid voldoende reden is om te beslissen of Jean-Claude Lacote en Hilde Van Acker een nieuw proces moeten krijgen. Advocaat Kris Vincke heeft daar vertrouwen in. “Het Hof van Cassatie kan dit niet blauw-blauw laten. Hilde verdient dat. De eerste horde naar een nieuw proces is nu genomen. Hopelijk kan er dan ook een menselijke straf volgen”, klinkt het.

Assisenvoorzitter Bart Meganck. © KURT DESPLENTER BELGA

Pikant detail: op dit eigenste ogenblik zitten zowat alle protagonisten van het Duivelskoppel-proces opnieuw in de assisenzaal in Brugge. Voorzitter Bart Meganck leidt de debatten in het proces over de campingmoord in Middelkerke. Filip De Reuse treedt op voor beschuldigde Romuald Verburgh. Zijn medepleiter in de zaak-Lacote staat nu echter aan de overkant en behartigt de belangen van de nabestaanden van campingmoord-slachtoffer Mihaël Parrent.