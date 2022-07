Hele zomervakantie samenscholingsverbod in deel Poperingse Bellewijk

Bij hoogdringendheid keurde de gemeenteraad een samenscholingsverbod goed in een deel van de Bellewijk. Tot woensdag 31 augustus mogen daar tussen 22 en 6 uur geen personen meer samenkomen.

“Op sociale media verschenen heel wat klachten over onleefbare toestanden en overlast op de Bellewijk. Meer bepaald in het deel van de wijk waar er leegstand is in functie van een geplande totaalrenovatie (Netelweg Kruidenstraat). De bewoners die voorlopig nog wonen in dit wijkdeel voelen zich onveilig en ondervinden overlast, lawaai en vandalisme”, zei burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Vandalisme

“Een 70-tal woningen worden afgebroken en vervangen door duurzame woningen. Deze werken en vooral de bijhorende bouwwerven, maar ook de verlaten en nog af te breken woningen trekken jongeren aan en vormen een bron van samenscholing.”

“Daarbij wordt regelmatig vandalisme gepleegd in de vorm van graffiti, ramen en deuren vernielen, pogingen om brandjes te stichten, het gooien van stenen, het kloppen op de deuren van buren …”

Onveiligheidsgevoel

“Bewoners geven aan dat jongeren wonend in, maar ook buiten de wijk, de omgeving als trekpleister zien om er de orde en rust te verstoren. De leegstand vergroot de aantrekking van vandalisme en criminaliteit en het onveiligheidsgevoel van de buurt”, aldus Dejaegher.