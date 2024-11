Pittemnaar die wraak nam op aanrijder 7-jarige dochter, nu ook veroordeeld voor knokpartij in Blankenbergse feestzaal

Een 35-jarige Pittemnaar heeft zes maanden cel gekregen voor zijn aandeel in een knokpartij in een Blankenbergse feestzaal. Eerder kreeg A.R. al twintig maanden cel nadat hij wraak nam op de man die zijn dochtertje aanreed en voor dood achterliet.

Op 15 augustus vorig jaar zag A.R. hoe zijn partner en hun toen 7-jarige dochtertje door een wagen werden aangereden langs de Posterijlaan in Pittem. Het meisje liep een hersenschudding op, de vrouw een gebroken arm. De aanrijder pleegde vluchtmisdrijf, maar kon dankzij een getuige gevat worden. Hij bleek onder invloed van alcohol.

In de nacht van 3 september 2023 nam A.R. het heft in eigen handen. Hij drong de woning van de aanrijder binnen en gaf de man, die lag te slapen, enkele harde vuistslagen in het gezicht. Amper een maand later ging R. op café in Pittem opnieuw door het lint. Na een opmerking over zijn flirtgedrag gaf hij de uitbater een vuistslag in het gezicht.

Die feiten leverden hem in oktober twintig maanden effectieve celstraf op. Vrijdag kreeg A.R. er nog eens zes maanden cel bij nadat hij in november vorig jaar betrokken was geraakt in een knokpartij in feestzaal Colisee in Blankenberge. Hij gaf daar een man uit het niets een vuistslag in het gezicht. Dat ontkende R. zelf evenwel met klem. (AFr)