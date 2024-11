Oostende rolt actieplan uit tegen straatintimidatie

Stad Oostende pakt straatintimidatie aan met een uitgebreid actieplan. Via het platform Safer Cities, omstaanderstrainingen en een artistiek project Cities by Night, worden inwoners betrokken bij het creëren van veilige publieke ruimtes en krijgen ze tools in handen om op te komen tegen ongepast gedrag.

Stad Oostende erkent de noodzaak om straatintimidatie aan te pakken. Hoewel vrouwen vaker slachtoffer zijn, kan iedereen ermee te maken krijgen. Met het actieplan Straatintimidatie wil de Stad de komende jaren verschillende acties uitrollen die inzetten op preventie en sensibiliseren met onder meer het platform Safer Cities, omstaanderstrainingen en een artistiek project Cities by Night.

“Je veilig voelen in een stad is een basisrecht. Door samen verantwoordelijkheid op te nemen, willen we de strijd tegen straatintimidatie aangaan. We hebben iedereen nodig in dit verhaal en als omstaanders mee reageren, staan we samen sterker”, zegt Silke Beirens, schepen van Mens en Milieu.

Platform Safer Cities

Via het digitale platform Safer Cities kunnen inwoners van Oostende locaties in de stad aanduiden waar zij slachtoffer of getuige waren van straatintimidatie. Op die manier kan de Stad gerichte acties ondernemen op maat van Oostende.

Omstaanderstraining: ‘Reageren kan je leren’

Omstaanderstraining is net zo belangrijk als een EHBO-cursus. In de omstaanderstraining leren deelnemers hoe ze een actieve rol kunnen spelen tegen ongewenst gedrag, zoals pesten, racisme, seksuele intimidatie, beledigingen en discriminatie. In 2024 werden 13 professionals opgeleid tot trainers in het omstaandersprincipe. Tot nu toe hebben zij meer dan 260 Oostendenaars opgeleid waaronder jongeren, leerkrachten en stadsmedewerkers. In 2025 worden nog eens 12 professionals opgeleid en komt er een open aanbod voor burgers. De eerste sessies voor burgers staan gepland op 19 november 2024 en 21 maart 2025. Meer data volgen op www.oostende.be/omstaanderstraining.

“Veiligheid op straat is een belangrijk onderwerp, vooral als het gaat om straatintimidatie. Veel mensen ervaren onveiligheid, wat hun gevoel van welzijn kan beïnvloeden. Door preventie en sensibilisering willen we iedereen hierbij betrekken want veiligheid is voor iedereen van cruciaal belang”, aldus Maxim Donck, schepen van Samenleven.

Cities by Night

Kunstenares Valentina Medda neemt vrouwen van alle leeftijden en achtergronden mee op begeleide wandelingen door de stad. Met het project Cities by Night onderzoekt ze hoe vrouwen de openbare ruimte ervaren en wil ze meer bewustzijn creëren rond straatintimidatie. In 2025 wordt dit project, in samenwerking met De Grote Post, uitgerold.