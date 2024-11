Man aangevallen met mes in Oostende, mogelijk opnieuw homofoob geweld

In Oostende is vrijdagnacht een man neergestoken. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Het slachtoffer raakte lichtgewond. Mogelijk gaat het om homofoob geweld.

De feiten speelden zich af in de buurt van ontmoetingscentrum De Ballon in de Opex-wijk. Daar was het slachtoffer aan het wandelen met zijn hond toen hij werd lastiggevallen door twee personen. Ze maakten opmerkingen, en toen zijn hond een van hen beet, haalde de andere een mes boven en maakte steekbewegingen.

“Het slachtoffer heeft lichte snijwonden en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is intussen opnieuw thuis. Het parket voert verder onderzoek naar de feiten, en of het om homofoob geweld gaat. Er is sprake van twee verdachten, die worden opgespoord”, aldus de politie.