Gevangene veroordeeld voor dealen dodelijke fentanylpleister in gevangenis

Nadat een celgenoot in de gevangenis van Brugge overleed aan een overdosis fentanyl, kreeg de leverancier van het spul drie jaar effectieve celstraf.

In de nacht van 10 op 11 februari 2022 bezweek D.D. in de Brugse gevangenis aan een overdosis fentanyl. Dit is een krachtige pijnstiller, honderd maal krachtiger dan morfine, die veelal via pleisters wordt toegediend en vaak misbruikt wordt door heroïneverslaafden. In het vuilnisbakje van de cel werd verschroeid zilverpapier met restanten van het goedje aangetroffen. Celgenoot Didier D. bekende dat hij de avond voordien samen met het slachtoffer een fentanylpleister had verwarmd om de dampen te inhaleren.

Camerabeelden wezen uit dat medegedetineerde Luc S. (53), een chronisch pijnpatiënt, daags voordien iets aan het slachtoffer had overhandigd, terwijl diens celgenoot op de uitkijk stond. Luc S. ontkende, maar kreeg toch drie jaar cel. Advocate Siska Lescrauwaet ging in beroep. “Was het wel de fentanyl die de dood veroorzaakte?” Ze wees er voorts op dat celgenoot Didier D. de dampen wél overleefde.

Dat de haaranalyse van Luc S. wees op het feit dat hij de laatste tijd minder fentanyl had genomen en hij mogelijks een handeltje in die pleisters had opgezet in de gevangenis achtte ze niet bewezen. Maar het hof vond dat het onwaarschijnlijk is, dat een andere persoon de pleister had geleverd, waardoor de straf van drie jaar cel werd bevestigd. (OSM)