Fatale overdosis fentanyl in Brugse gevangenis levert drie jaar cel op: “Ze inhaleerden elk drie keer en vielen plots achterover”

Twee jaar nadat een gedetineerde in de Brugse gevangenis bezweek aan een overdosis fentanyl, heeft de leverancier van het spul drie jaar effectieve celstraf gekregen. De toenmalige celgenoot van het slachtoffer kreeg een jaar effectieve celstraf.

In de nacht van 10 op 11 februari 2022 bezweek D.D. in de Brugse gevangenis aan een overdosis fentanyl. Dit is een krachtige pijnstiller die veelal via pleisters wordt toegediend en vaak misbruikt wordt door heroïneverslaafden. In het vuilnisbakje van de cel werd verschroeid zilverpapier met restanten van het goedje aangetroffen.

Dampen inhaleren

Celgenoot Didier D. bekende dat hij de avond voordien samen met het slachtoffer een fentanylpleister had verwarmd om de dampen te inhaleren. Camerabeelden wezen uit dat medegedetineerde Luc S. (53), een chronisch pijnpatiënt, daags voordien iets aan het slachtoffer had overhandigd, terwijl diens celgenoot op de uitkijk stond.

Volgens procureur Charlotte Vonck had Luc S. kort voor de feiten een nieuwe fentanylpleister gekregen. “Die hing enkele dagen later duidelijk los”, stelde ze. “Bovendien wees een haaranalyse op een onverklaarbare daling van de fentanylconcentratie in zijn lichaam.”

Toch ontkende S. zijn aandeel met klem. “Het lichaam van het slachtoffer bevatte ook sporen van methadon, cocaïne en zware medicatie”, pleitte advocate Siska Lescrauwaet. “Dus was het wel de fentanyl die de dood veroorzaakte?” Ze wees er voorts op dat celgenoot Didier D. de dampen wél overleefde.

Maar de Brugse rechtbank achtte Luc S. wel degelijk schuldig. Didier D., die vijf jaar cel uitzit voor drugsfeiten, stond enkel terecht voor heroïnebezit in de gevangenis. “Mijn cliënt was zwaar onder de indruk en zit nog steeds in dezelfde cel waar de feiten zich afspeelden”, pleitte advocate Mieke Byttebier. “Ze inhaleerden elk drie keer en sloegen plots achterover”. (AFr)