Franck (48) en zoon Hugo (13) zaten in Koning Boudewijnstadion tijdens aanslag: “Het besef kwam pas later”

Een jongensdroom die eindelijk in vervulling ging, draaide maandagavond totaal anders uit dan gepland. Franck Clarion (48) was samen met zijn zoon Hugo (13) in het Koning Boudewijnstadion toen een terreuraanslag gepleegd werd waarbij twee Zweden het leven lieten. “Natuurlijk hebben we schrik, maar we weigeren ons daaraan te onderwerpen.”

Met een krop in de keel en tranen in de ogen staat Franck achter de toog van de Acacias, ‘zijn’ café. Via Facebook liet hij aan zijn klanten weten dat hij zijn openingsuren vandaag niet zou respecteren, nog steeds ondersteboven van de feiten die zich in Brussel afspeelden. “Hugo had één droom en dat was de Rode Duivels ooit een thuismatch te zien spelen. Maandag brak het langverwachte moment aan en kon ik tickets regelen voor de match tegen Zweden.”

Ondersteboven

Franck is nog steeds ondersteboven van de feiten, zijn zoon Hugo blijft thuis van school. “Natuurlijk heeft hij schrik, ik heb er alles aan gedaan om hem zoveel mogelijk af te schermen, maar je kon in de tribunes zien hoe plots iedereen op de smartphone aan het kijken was of aan het bellen was naar vrienden en familie. Ook wij kregen onmogelijk veel berichten want ik had natuurlijk al foto’s op mijn sociale media gezet. Mijn zoon was erg emotioneel toen hij voor het eerst het stadion kon binnenstappen dus dat deel ik graag met de wereld.”

“Ik moet zeggen dat ze het in het stadion goed hebben aangepakt”

Angst had Franck niet, paniek was er ook niet maar het besef kwam pas een dag later. “Ik ben de eerste om kritiek te hebben op het beleid, maar we moeten durven toegeven dat ze het in het stadion goed hebben aangepakt. Eenmaal het duidelijk was dat er zich een drama aan het afspelen was in de hoofdstad, werden de poorten van het stadion gesloten. Niemand kon nog naar buiten, wat meteen ook wilde zeggen dat niemand er nog in kon. Dat is op zo’n momenten een grote opluchting, wetende dat je een gewapende gek hebt die door de straten aan het wandelen is.”

Leven in waas

“Op zo’n moment beleef je alles ook in een waas. Je zorgt voor je kind, je wil zo snel mogelijk naar huis en je leest weinig tot geen van de berichten die je krijgt. Het is pas vandaag dat ik naar het nieuws ben beginnen kijken en meteen ook de video’s heb gezien van die gast die lukraak mensen neerschiet. Dan pas dringt het door: dit konden wij zijn geweest!”