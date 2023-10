Aanslag in Brussel: neergeschoten verdachte is overleden en geïdentificeerd

De man die dinsdagochtend in een Schaarbeeks café werd neergeschoten, is overleden. Dat meldt het federaal parket. Intussen is ook officieel vast komen te staan dat het gaat om Abdesalem L., de man die maandagavond twee Zweedse toeristen doodschoot en een taxichauffeur verwondde.

Volgens verschillende media wordt momenteel nog naar één andere persoon gezocht, maar die informatie wordt door het federaal parket niet bevestigd.

Opgemerkt in een café

Abdesalem werd neergeschoten in een café in de Van Ooststraat in Schaarbeek, vlakbij het Verboekhovenplein. Een getuige zag hem daar zitten en verwittigde de politie. Ploegen van de lokale politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node) gingen ter plaatse, waarna het tot een schietpartij kwam. Daarbij werd de verdachte in de borst geraakt. De man werd ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed onderweg naar of in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Ter plekke werd ook het automatische geweer gevonden dat maandagavond gebruikt werd bij de aanslag.

Bij de aanslag kwamen maandagavond twee Zweedse personen om het leven. De vermoedelijke dader verspreidde nadien een video waarin hij de aanslag opeiste, in naam van IS.