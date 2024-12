Dertiger blijft in de cel voor foltering en wederrechtelijke vrijheidsberoving in Brugge

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 39-jarige Bruggeling met een maand verlengd op verdenking van foltering en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Dat bevestigt zijn raadsman. Een 36-jarige man werd eind oktober zwaar toegetakeld in de woning van een van de verdachten.

Het slachtoffer werd op woensdag 23 oktober in Brugge zwaargewond aangetroffen op straat. De 36-jarige Bruggeling bleek weggevlucht te zijn uit een woning in de Kersenboomstraat, waar hij zware klappen had geïncasseerd. In het ziekenhuis werden onder andere meerdere breuken in het gezicht vastgesteld. Volgens het parket verkeerde het slachtoffer niet in levensgevaar.

Op basis van de verklaringen van het slachtoffer konden de speurders twee verdachten inrekenen. Het gaat om de 38-jarige bewoner van het pand en een 39-jarige kennis die bij hem verbleef. Na verhoor werden beide Bruggelingen door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van foltering en van wederrechtelijke vrijheidsberoving. De partner van de 39-jarige verdachte werd opgepakt voor schuldig verzuim, maar onder voorwaarden vrijgelaten.

De Brugse raadkamer oordeelde op 26 november al dat M.D. (38) de gevangenis onder voorwaarden mocht verlaten. D.D. (39) zit wel nog steeds in voorhechtenis. De verdediging drong aan op een vrijlating onder voorwaarden, maar de raadkamer oordeelde dinsdagochtend dat de verdachte minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.