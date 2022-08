Asielzoeker bleek niet eerste met mes in Iepers stadhuis: “Ook Afrikaan met machete was tot wanhoop gedreven”

Met een groot keukenmes dreigde een uitgeprocedeerde asielzoeker donderdag zichzelf iets aan te doen in het stadhuis van Ieper. Eenzelfde situatie deed zich al eens voor, toen het stadhuis nog in de Lakenhallen zat. Een radeloze asielzoeker had toen een machete mee. De vrouw, die hem destijds kon bedaren, vraagt begrip. “Moeten terugkeren is een ramp voor deze vluchtelingen uit West-Afrika.”

In het Iepers administratief centrum Auris op Ter Waarde stapte donderdag een man even voor tien uur de inkomhal binnen. Hij ging rustig zitten in de wachtzone, maar haalde plots een groot mes uit zijn rugzak en richtte dat naar zichzelf.

“Zo bleef hij een hele poos staan, zonder iets te zeggen”, getuigt Stefan Depraetere, algemeen directeur van de stad. “Voor hem waren enkele van zijn papieren op de grond gevallen. Dat mes had een serieus lemmet. De onthaalmedewerkers waren erg geschrokken en belden meteen de politie. Gelukkig werden zij op geen enkel moment bedreigd. In het onthaal en de naburige communicatiedienst van de stad waren toen een tiental medewerkers aanwezig. In de andere vleugel bevonden zich een veertigtal medewerkers van verschillende diensten.”

Inpraten

“Iemand van de groendienst, die binnen de planten water gaf, probeerde contact te zoeken”, vervolgt Depraetere. “Ook communicatieambtenaar Cathérine Lamaire en ikzelf probeerden het gesprek aan te gaan in Nederlands, Frans en Engels. Tevergeefs, de man bleef daar gewoon stilstaan. Een aantal stadsmedewerkers hadden intussen het aanwezige publiek weggestuurd en buiten postgevat om andere bezoekers de toegang tot het stadhuis te ontzeggen.”

Ploegen van politiezone Arro Ieper kwamen ter plaatse en hadden schilden en matrakken mee, maar die bleken uiteindelijk niet nodig. “De politie praatte op hem in: ‘leg dat mes weg, dit is toch geen oplossing, we willen u helpen, blijf rustig, eerst moet het mes weg…’. De man bleek uiteindelijk Frans te verstaan en na ongeveer drie kwartier legde hij het mes op de grond en liet zich zonder geweld boeien door de politie”, zag Depraetere.

Collocatie

Het gaat om een man van 38 jaar uit het West-Afrikaanse land Togo, die al enkel jaren in Ieper verbleef tijdens zijn asielprocedure. Hij leek uitgeprocedeerd en de man had een brief bij voor de koning met een smeekbede om in België te mogen blijven. Na een verhoor in het hoofdcommissariaat vlakbij AC Auris werd de man gecolloceerd.

Het is niet de eerste keer dat een wanhopige asielzoeker een groot mes meebrengt naar het stadhuis van Ieper. “Toen de administratieve diensten nog in de Lakenhallen zaten, kwam een man binnen met een machete”, zegt een Ieperse vrouw, die toen aanwezig was en nu liever anoniem blijft. “Het ging toen ook om een asielzoeker uit West-Afrika, die ten einde raad was. Niemand werd bedreigd en ik kon hem kalmeren. De man bleek ook psychische problemen te hebben.”

De vrouw houdt zich al meer dan 25 jaar bezig met de problematieken in West-Afrika en breekt een lans voor de vluchtelingen. “Niemand vlucht zomaar. Die mensen worden geconfronteerd met armoede, ziektes, oorlog, dictatuur, hongersnood en andere gevolgen van de klimaatcrisis. Zij komen naar hier met hoge verwachtingen. Moeten terugkeren is voor hen een ramp. Ze worden gedreven tot wanhoop en kunnen soms crashen. Deze mensen zijn niet gewelddadig. Laat ons menselijk blijven en begrip tonen”, besluit ze. (TP)

