Man die mes trok in stadhuis Ieper opgepakt door politie

Donderdagvoormiddag ontstond wat commotie in het stadhuis van Ieper toen een man het gebouw binnenkwam met een groot keukenmes in de handen. De man kon opgepakt worden door de politie.

Iets voor 10 uur werd alarm geslagen in het stadhuis Auris aan Ter Waarde in Ieper nadat een man met een mes het gebouw was binnengekomen. Op dat moment waren er een aantal klanten in het stadhuis, maar die konden in veiligheid worden gebracht. De politie was snel ter plaatse en het gebouw werd volledig afgesloten.

“De man had een groot keukenmes bij”, aldus Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper. “Hij was volledig over zijn toeren en was aan het huilen. Hij richtte het mes naar zichzelf en dreigde zich iets aan te doen. Er was geen gevaar voor derden. De politie kon op de man inpraten en bracht hem uiteindelijk over naar het hoofdcommissariaat.” De motieven van de man zijn onduidelijk. Het stadhuis is opnieuw vrijgegeven.

(TP)