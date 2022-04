Waar komt tweede West-Vlaamse detentiehuis? Brugge, Oostende, Diksmuide en Poperinge zetten deur op een kier

Een handvol West-Vlaamse burgemeesters zegt niet neen tegen de komst van een detentiehuis op hun grondgebied. Dat blijkt uit een rondvraag van deze krant bij onze 64 steden en gemeenten. Goed nieuws voor minister van Justitie Vincent Van Quickenborne die vandaag een tiental nieuwe locaties voorlegt aan de ministerraad. “Het gaat vooruit”, zegt Quick.

Alle straffen, ook die onder de drie jaar, effectief uitvoeren. Dat is de grootse ambitie die minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) vorige zomer vol vertrouwen uitsprak. In het openen van detentiehuizen over heel België zag de minister een belangrijk onderdeel van zijn plan om het gevangeniswezen te moderniseren.

En tegelijk een oplossing voor het probleem van de overbevolking achter de tralies. Nog voor het einde van deze legislatuur zouden er in België vijftien zulke detentiehuizen moeten komen, met telkens beperkte groepen van ongeveer 50 kortgestrafte gedetineerden. Die werking op kleine schaal, met een sterke focus op re-integratie en eigen verantwoordelijkheid, moet de kans op recidive naar beneden halen.

Detentiehuis in Kortrijk

Maar bijna een jaar na de aankondiging is het nog steeds wachten op de opening van het allereerste detentiehuis. Overal waar de komst van een detentiehuis wordt geopperd, volgt meteen fors protest. Zowel van lokale politici als van burgers. Ook in zijn eigen Kortrijk, waar Van Quickenborne nog steeds titelvoerend burgemeester is. Op de site van voormalig woonzorgcentrum Lichtendal op Hoog Kortrijk moest in principe in januari het eerste detentiehuis van ons land al openen maar onder meer begeleidingscentrum Bethanie, dat kwetsbare meisjes opvangt en vlak naast het centrum ligt, stelde zich vragen.

Net als een rist buurtbewoners die zelfs een advocaat onder de arm namen om de komst van het centrum tegen te houden. Op een woelige infovergadering slaagde Van Quickenborne erin om de gemoederen enigszins te sussen. Dat het detentiehuis maximaal vijf jaar zou blijven, hielp ook om het verzet te doen tanen. De opening van het Kortrijkse detentiehuis is nu gepland in juni. De inrichting van het pand is volop bezig. Ook in de voormalige vrouwengevangenis Berkendael in Vorst komt een detentiehuis.

Oekraïne

Twee panden van de nodige vijftien: het lijkt een magere oogst na negen maanden zoeken. Maar de zoektocht naar vijftien detentiehuizen wordt niet alleen bemoeilijkt door het lokale protest, ook de oorlog in Oekraïne blijkt roet in het eten te strooien. Heel wat panden waar Van Quickenborne zijn oog op had laten vallen, worden nu gebruikt voor de noodopvang van oorlogsvluchtelingen.

Desondanks trekt de minister vandaag met een tiental concrete locaties naar de ministerraad. “Het gaat om panden die we in overleg met de lokale besturen willen aankopen. Er rest ons nog twee jaar om aan vijftien panden te komen. Het gaat dus goed vooruit”, zegt Van Quickenborne.

Kleine gevangenis in Brugge

Ook in onze provincie wil de minister, naast dat in Kortrijk, nog een detentiehuis openen. Waar dat moet komen, is nog niet beslist. Uit een rondvraag van De Krant van West-Vlaanderen blijkt dat een handvol burgemeesters in onze provincie wél openstaan voor de komst van een kleine groep gedetineerden.

Zowel in Brugge, Oostende als Diksmuide en Poperinge zet men de deur minstens op een kier. “Ik heb er geen enkel bezwaar tegen dat justitie een detentiehuis zou installeren in Brugge. Het is een goede overgang van de gevangenis naar de vrijheid”, geeft burgemeester Dirk De fauw (CD&V) aan. “Voorwaarde is uiteraard dat het pand voldoende beveiligd is én dat justitie voor voldoende personeel zorgt.”

Uitgestoken hand

Ook Lies Laridon, de CD&V-burgemeester van Diksmuide, uit gelijkaardige bezorgdheden en heeft een lijstje voorwaarden klaar. “Er zou zeker versterking van de politie en de sociale dienst nodig zijn. De extra middelen daarvoor zouden door de federale overheid voorzien moeten worden”, stelt zij.

“Maar we staan daar als stad niet a priori afkerig tegenover, neen.” In Poperinge en Oostende zien ze niet meteen een locatie die geschikt is. “Maar op zich hebben wij geen bezwaar tegen de komst van een detentiehuis”, zeggen burgemeesters Christof Dejaegher (CD&V) en Bart Tommelein (Open VLD).

Vincent Van Quickenborne reageert verheugd op de uitgestoken hand. “Het is lovenswaardig dat deze burgemeesters – en zo zijn er nog velen – willen meewerken om een einde te maken aan de straffeloosheid”, klinkt het.