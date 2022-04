Het leven zoals het is, in de Brugse gevangenis

Wie zit er eigenlijk in de gevangenis van Brugge? Het is een vraag waar tot voor kort geen echt antwoord op bestond. Dat er meer mensen zitten dan er plaats is, dat was wel al lang geweten. Maar voor de rest bleven de bewoners van de Legeweg 200 een soort mysterie. Zijn het vooral grote criminelen of eerder kleine garnalen? Brommen daar veel buitenlanders? Wat hebben ze allemaal uitgespookt? En hoe lang moeten ze nog zitten?

Het Penitentiair Complex Brugge is een van de grootste gevangenissen van het land. We kunnen het ook een van de meest bijzondere plekken van West-Vlaanderen noemen. Daarom vond jouw krant het meer dan de moeite waard om te onderzoeken wie onze gevangenen zijn. Met de hulp van de federale overheidsdienst Gevangeniswezen analyseerden we de gegevens van de 772 Brugse gedetineerden. Een primeur. En de resultaten zijn verrassend…

Eén keer kloppen tegen het plafond en de wiet daalt neder

Wist je dat meer dan de helft van de gevangenispopulatie nog niet veroordeeld is? 408 gedetineerden zijn officieel ‘onschuldig’ tot de rechter het tegendeel uitspreekt. Als dat oordeel sneller zou komen, kan de overbevolking toch snel opgelost worden? Dat blijkt niet zo simpel, legt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne in ons dossier uit.

Dankzij alle data konden we ons een beeld vormen van de gemiddelde gevangene. Dat is een mannelijke Belg van begin de dertig, veroordeeld tot drie tot vijf jaar voor drie strafbare feiten. We zochten en vonden ook iemand die aan dat profiel voldoet en wou getuigen. Christof uit Nieuwpoort vertelt openhartig over het leven achter de Brugse tralies. Hoe makkelijk je er drugs krijgt, is voor mij het meest schokkende uit ons dossier. Eén keer kloppen tegen het plafond en de wiet daalt neder.

Het druggebruik moet er blijkbaar gedoogd worden omdat de gevangenis van Brugge anders wellicht in een heuse ‘hellhole’ zou kunnen veranderen. 23 uur met de vingers draaien, overleven velen blijkbaar enkel in een roes. Het is de ambitie van onze Justitieminister om de gedetineerden aan de slag te krijgen. We hopen dat hij daarin slaagt. De mensen die onze gevangenissen verlaten, zouden opnieuw volwaardige burgers moeten zijn, geen drugsverslaafden.

Lees hier het volledige dossier