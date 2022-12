Familie Olivier Vandecasteele die vast zit in Iran doet oproep naar overheid: “We kunnen niet meer wachten”

De familie van Olivier Vandecasteele uit sprak vandaag voor het eerst sinds zijn 9 maanden gevangenschap het publiek toe. “We vragen gewoon dat de overheid er alles aan doet om zijn onschuldige burgers te helpen. Om de zoveel tijd horen we iets van Olivier en telkens gaat hij er sterk op achteruit. We kunnen niet meer wachten, we moeten alles proberen om hem vrij te krijgen”, vertelde zijn zus Nathalie Vandecasteele.

Olivier Vandecasteele uit Aalbeke, dicht bij Kortrijk ging dit jaar na vele jaren inzet in het buitenland voor humanitaire doelen zich eindelijk settelen in Koksijde. Maar begin dit jaar werd hij opgepakt. Hij wordt al 9 maanden lang vastgehouden in Iran zonder duidelijke redenen waarom. Zijn mentale toestand ging er de laatste tijd sterk op achteruit.

“Olivier is nu in Iran in gevaar. We moeten hem helpen”

Wellicht houdt Iran Olivier vast om hem uit te wisselen in ruil voor de Iraanse terrorist Assadollah Assadi, die veroordeeld werd tot 20 jaar cel voor een verijdelde aanslag in Frankrijk. Maar gisteren heeft het Grondwettelijk Hof het verdrag geschorst dat een ruil tussen Belgische en Iraanse gevangenen mogelijk maakt. Een zoveelste klap in het gezicht voor Olivier en zijn familie.

De ex-collega’s van Olivier kunnen de beslissing niet begrijpen. “Het gaat om iemand die daar in gevaar is. Dan moeten we toch iets kunnen doen. Onlangs werden er nog gevangenen uitgewisseld tussen Italië en Iran en nu tussen Rusland en de VS. Waarom kunnen we dat dan nu niet doen voor Olivier, het is zeer dringend!”

Emotionele oproep

Vrijdagvoormiddag sprak de familie van Olivier voor het eerst sinds zijn gevangenschap het publiek toe. “We vragen dat de overheid alles doet voor Olivier. Hij is een onschuldige burger, die daar nu wordt vast gehouden. We begrijpen dat de geopolitieke situatie zeer precair is, maar we kunnen het niet laten rusten. We moeten alles doen wat we kunnen om hem vrij te krijgen”, vertelt Nathalie, de zus van Olivier geëmotioneerd.

De mama van Olivier en Nathalie vallen elkaar vlak na het persmoment in de armen. “We moeten blijven praten over hem, we moeten blijven volhouden als we iets willen veranderen. Dit is het grootste onrecht dat iemand kan meemaken. Als ik nieuws hoor van Olivier moet ik al mijn moed verzamelen om het aan mijn ouders te vertellen. Ik zie iedere keer opnieuw hun hart breken. Mensen behandelen zelfs hun huisdier beter dan hoe Olivier nu moet overleven. ”

“Dit is het grootste onrecht dat iemand kan meemaken”

Sinds mei is Olivier 15 kilo vermagerd. Halfweg oktober ging hij in hongerstaking en sindsdien eet hij alleen maar ‘s ochtends een klein beetje. “Hoe lang denkt u dat dat kan duren? Een man van bijna veertig jaar oud, die overleeft op 1 boterham per dag? Iedere keer dat we opnieuw van hem horen, zijn we bang voor zijn toestand, bang om te weten hoe sterk hij achteruit is gegaan. We kunnen niet nog eens maanden wachten tot het Grondwettelijk Hof uitgebreid deze zaak onderzocht heeft.”

De familie van Olivier probeert ondanks alles hoopvol te blijven. “Ik ben er zeker van dat we hem zullen terug zien. We moeten hem daar vrij krijgen. Wanneer we nieuws van Olivier horen, zeggen ze ons altijd “Goed nieuws: hij antwoordt nog.”. Maar dat is voor ons geen troost. We gaan blijven vechten”, besluit Nathalie.