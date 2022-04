Bruggeling overleden in cel in Cambodja: David Catry zat levenslang uit voor drugssmokkel

In een Cambodjaanse cel is afgelopen nacht David Catry (40) overleden. De Bruggeling zat er een levenslange gevangenisstraf uit voor drugssmokkel. Een zware astma-aanval werd hem fataal.

In januari 2018 werd David Catry op de luchthaven van de Cambodjaanse hoofdstad Phnom-Penh betrapt met meer dan een kilogram cocaïne in zijn bagage. De drugs zaten verborgen in een dubbele bodem.

Aanvankelijk ontkende de Bruggeling zijn betrokkenheid, maar tijdens zijn proces ging hij toch over tot bekentenissen en gaf hij toe dat hem 30.000 dollar was beloofd.

Levenslange opsluiting

Een eenmalige misstap met vreselijke gevolgen want de plaatselijke rechtbank veroordeelde Catry in juni 2018 tot tot levenslange opsluiting in een Cambodjaanse cel.

De vrienden van David richtten de vzw Fasap – afkorting voor ‘Free as soon as possible’ – op om geld in te zamelen voor de Bruggeling, die al enkele jaren in Cambodja woonde en er een gezin stichtte.

Er werd ook een online petitie opgestart om de man zijn straf in België te laten uitzitten. Catry kreeg afgelopen nacht een fatale astma-aanval in zijn cel in de Prey Sar-gevangenis, bij de Cambodjanen gekend als ‘de hel’.

Emotionele post op Facebook

Op de Facebookpagina Free David Catn Catry regent het ondertussen steunbetuigingen. Beheerder Katinka Dewitte plaatste een emotioneel bericht.

“We werden via de ouders ingelicht dat David Catry in de gevangenis overleden is, ten gevolge van een hevige astma-aanval. We posten dit nu pas zodat de familie de kans kreeg om hun naasten eerst te verwittigen. We houden jullie op de hoogte van zodra er meer nieuws is.

Hou jullie allemaal sterk en trek jullie op aan de mooie herinneringen. Heel erg bedankt voor elke vorm van bijdrage, post, hulp, steun, die wij en vooral David mochten ontvangen in zijn laatste moeilijke jaren. #topetegoare #vooraltijdinonshart”

(AFr/PVH)

David Catry. © GF