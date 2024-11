“Geen posts en kledij niet teruggekregen”: uitbaatsters damesboetiek voortaan enkel nog met contract in zee met influencers

“We voelen er ons minder goed bij, maar voortaan zullen we deals met influencers in een contract gieten.” Maxine Stove van kledingwinkel Le Trend in de Kortrijkse binnenstad trekt na twee mislukte deals aan de alarmbel en wil andere kleine winkeliers goede raad geven. Ook ondernemersorganisatie Unizo raadt aan afspraken met influencers, klein of groot, snel even in een contract te gieten.

Maxine Stove en haar zus Eline openden in 2020 hun eigen damesboetiek Le Trend in de Korte Steenstraat in hartje Kortrijk. Nauwelijks 2 jaar later lanceerden ze hun eigen kledingmerk ‘Gisèle the label, but you can call me Gigi’. Van klassieke blouses, blazers en broeken voor op het werk tot wat stoerder en oversized en wijder, ideaal om ’s avonds een stapje mee in de wereld te zetten. Om hun merk en kledij te promoten, doen de zussen ook regelmatig beroep op zogenaamde influencers, die op sociale media zoals TikTok en Instagram veel volgers hebben.

“We krijgen zelf veel aanvragen om onze kledij te dragen, maar gaan ook zelf actief op zoek naar influencers die passen bij onze stijl of regio, die een goede band met hun volgers lijken te hebben”, vertelt Maxine. “We gaan natuurlijk niet op alle aanvragen in, maar af en toe werken we wel met enkele influencers samen. Meestal tot grote tevredenheid. Zo postte een influencer content met een kleedje van ons op het filmfestival van Cannes, nog dezelfde dag was het uitverkocht. Het werkt dus wel.”

Geen posts

Maar ondertussen hadden Maxine en Eline ook twee mindere ervaringen. “Een influencer met meer dan 50.000 volgers op Instagram contacteerde ons zelf, ergens in april”, legt Maxine uit. “Ze was vooral geïnteresseerd in kledij om naar huwelijksfeesten te gaan. Daar wilde ze een video mee maken om dan op haar sociale mediakanalen te plaatsen. We maakten een afspraak: we stuurden 6 outfits, ter waarde van 900 euro, op. Binnen een afgesproken termijn zou ze daar content mee maken. Eén outfit mocht ze dan houden als beloning, de andere 5 moesten terugbezorgd worden.”

Maar weken, zelfs maanden gingen voorbij zonder dat er ook maar één post met de kledij van Le Trend werd gepost. “We stuurden via Instagram nog wat heen en weer, er kwamen nog beloftes, maar uiteindelijk kregen we pas na een dreigende juridische brief onze kledij terug, na het einde van de solden, en dus eigenlijk onverkoopbaar.”

In de zoektocht van Le Trend om ook in Nederland naambekendheid te verwerven, gingen Maxine en Eline in augustus in zee met een Nederlandse influencer met ruim 8.000 volgers op Instagram. “We stuurden een kleedje van 170 euro op en verwachtten dus enkele posts in ruil”, aldus Maxine. “Maar er is nooit iets gepost en op onze vragen komt er geen reactie meer.”

Drempel

De deals met de influencers kwamen tot nu toe in vertrouwen tot stand maar de slechte ervaringen nopen Le Trend er nu toe om toekomstige afspraken toch in een contract te gieten. “Het is vervelend, we voelen ons wat bedrogen telkens afspraken niet worden nageleefd”, vervolgt de uitbaatster. “Dat we nu voortaan met contracten zullen werken, geeft ons een minder goed gevoel. Het creëert meteen wat wantrouwen en is toch een drempel die moet overschreden worden, maar we hebben ons lesje nu wel geleerd. Al willen we benadrukken dat we ook al veel goede ervaringen met influencers hebben gehad.”

Met hun verhaal willen Maxine en Eline andere kleine winkeliers raad geven en waarschuwen. “Met ‘agencies’ werken, die influencers onder contract hebben, is misschien wel zekerder, maar voor kleine zelfstandigen veel te duur”, weet Maxine. “Dus moeten we wel één-op-één afspraken maken. Die staan via TikTok of Instagram ook wel zwart op wit in berichtjes maar toch lijkt een contract meer (rechts-)zekerheid te bieden.” Overwegen om naar politie of gerecht te stappen deed Maxine nog niet. “Daarvoor zijn de bedragen vaak te klein. Het is dan veel moeite om misschien weinig te bereiken.”

Ondernemersorganisatie Unizo beschikt niet over cijfers over hoe vaak een deal met een influencer, ook kleine ondernemingen op zich, fout afloopt. Maar het is wel zo dat er steeds meer (zelfverklaarde) influencers opduiken. Unizo raadt dan ook aan steeds een contract op te maken. (LSi)