Valse bankmedewerker mag gevangenis met enkelband verlaten

De Brugse raadkamer heeft een 19-jarige man onder elektronisch toezicht geplaatst in een dossier van oplichting en informaticabedrog. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Als valse bankmedewerker haalde de verdachte bankkaarten en een tablet op in Kortemark.

Een 66-jarige vrouw uit Kortemark werd op dinsdagavond 7 januari opgebeld door een zogenaamde medewerker van haar bank. De valse bankmedewerker beweerde dat er verdachte transacties op haar rekening waren vastgesteld. Tijdens dat gesprek stelde hij bovendien allerlei vragen om haar bankgegevens te bemachtigen. Vervolgens vertelde hij dat er een collega zou langskomen om haar te helpen en haar bankkaart op te halen.

Even later kwam een 19-jarige verdachte de bankkaarten en de tablet van het slachtoffer inderdaad ophalen. Zijn 30-jarige chauffeur zat verderop in de straat te wachten in een voertuig. Dat verdachte voertuig werd rond middernacht echter opgemerkt door een alerte buurtbewoner, die de politie verwittigde. De getuige had ook de nummerplaat genoteerd, waardoor de politiezone Polder snel kon ingrijpen. Het voertuig werd onderschept op de Expresweg (N31) in Brugge. In de wagen werden vier betaalkaarten en de tablet van het slachtoffer aangetroffen. De politie ontdekte ook de 1.300 euro die al van haar rekening was gehaald.

Na verhoor mocht de 30-jarige verdachte beschikken. De 19-jarige verdachte werd wel voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste om hem aan te houden op verdenking van oplichting, informaticabedrog en bendevorming. Door de Brugse raadkamer werd de tiener dinsdagochtend onder elektronisch toezicht geplaatst. Dat betekent dat hij aangehouden blijft, maar dat hij zijn voorhechtenis met een enkelband mag uitzitten. De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen gaat niet in beroep tegen die beslissing.