Politie vraagt hulp van thuisverplegers in strijd tegen valse bankmedewerkers: “We moeten maximaal sensibiliseren”

Een bejaarde vrouw uit Diksmuide kreeg maandagnacht om 3.30 uur ‘een bankmedewerker’ aan de deur en gaf hem haar bankkaarten, gsm en twee ringen en halskettingen met grote emotionele waarde mee. Enkele uren eerder speelde een bejaarde man uit Diksmuide duizenden euro’s kwijt aan een valse bankmedewerker. Politiezone Polder roept nu mantelzorgers en bijvoorbeeld thuisverplegers op te helpen sensibiliseren. “Dit is een enorme plaag. Wij organiseren infoavonden rond cybercriminaliteit, maar bereiken de oudere personen misschien niet. Vandaar deze oproep”, zegt commissaris Rafael Rondelez.

De plaag van valse bankmedewerkers die aan huis komen, blijft maar voor nieuwe slachtoffers zorgen. Een bejaarde man en vrouw uit Diksmuide werden maandag genadeloos opgelicht. De bejaarde man had gereageerd op een valse link van zijn ziekenbond om gegevens bij te werken, en kreeg onmiddellijk daarna zogezegd zijn bank aan de lijn. Die meldde dat er fraude ontdekt werd op de rekening. De man schrok en stemde in met het bezoek van een bankmedewerker. Het gevolg: zijn bankkaarten werd opgehaald en meteen daarna werd duizenden euro’s afgehaald.

Het verhaal van een bejaarde vrouw even later, eveneens in Diksmuide, is nog schrijnender. Zij werd in de vooravond opgebeld, en kreeg om 3.30 uur ‘s nachts een zogezegde bankmedewerker aan de deur. Ze gaf hem haar bankkaarten, gsm en twee ringen en halskettingen mee ‘uit veiligheid’. Die hadden een grote emotionele waarde.

Eer beide slachtoffers beseften dat ze opgelicht waren, was het te laat. De politie is een onderzoek geopend.

Hulp van mantelzorgers

Politiezone Polder ziet het met lede ogen aan. “Het is een echte plaag, alle politiezones krijgen ermee te maken”, zegt commissaris Rafael Rondelez. “We zetten hard in op sensibilisering, maar merken dat dit niet voldoende is. Zo organiseren we al twee jaar infoavonden rond cybercriminaliteit en die lokken telkens een groot publiek. Maar we merken dat we die specifieke doelgroep van oudere, soms kwetsbare personen, moeilijker bereiken. Omdat ze bijvoorbeeld niet ter plaatse kunnen komen, of er niet van afweten. We moeten hen op alle mogelijke manieren proberen te waarschuwen voor deze valse bankmedewerkers. Daarom doen we nu ook een oproep aan bijvoorbeeld mantelzorgers, familiehulp en thuisverplegers: mensen die vaak bij deze ouderen over de vloer komen. Zij kunnen als vertrouwenspersoon een belangrijke rol spelen. We vragen hen dit te bespreken en de tips die we meegeven te vertellen zodat ze zich kunnen beschermen.”

Nooit thuisbezoek

Concreet deelt de politie nogmaals mee om een bankkaart of pincode nooit aan derden te geven, ook niet aan wie zich voordoet als bankmedewerker. Bankmedewerkers komen ook nooit aan huis en zeker niet ‘s avonds of ‘s nachts. De politie vraagt nogmaals om bij de minste twijfel ofwel contact op te nemen met de bank of de politie. Wie iets verdachts ziet in de straat, kan ook altijd de politie bellen.

Het noteren van nummerplaten van verdachte voertuigen kan een doorbraak betekenen, dat bleek twee weken geleden nog toen een valse bankmedewerker die toesloeg in Kortemark op die manier geklist kon worden in een taxi. (JH)