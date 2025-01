Parketjuriste riskeert ontslag in nasleep van fraude met magistratenexamen

Een juriste van het parket van West-Vlaanderen dreigt ontslagen te worden wegens fraude op het magistratenexamen van vorig jaar. Van dat examen raakte in maart vorig jaar bekend dat een lid van de examencommissie, advocaat-generaal C.B. uit Gits, vooraf de vragen had gelekt aan minstens één kandidaat. Ondertussen blijken dat er minstens drie te zijn, waarvan dus ook de medewerkster van het parket die donderdag voor de tuchtrechtbank diende te verschijnen.

De dame had in 2023 al eens deelgenomen aan het magistratenexamen maar was toen niet geslaagd. Voor het examen van 2024 schreef ze zich opnieuw in en kreeg via een familielid de raad om contact op te nemen met C.B. Die nodigde haar uit in Gent. Tien dagen voor het magistratenexamen zagen de twee elkaar in een Gentse koffiebar. Daar toonde de magistraat de examencasus aan de parketjuriste, met de mededeling dat hij haar nog iets zou laten weten mochten er nog wijzigingen gebeuren.

Pas nadat de Hoge Raad zelf naar buiten kwam met de fraude, lichtte ze West-Vlaams procureur Filiep Jodts in. “Voordien durfde ze niet. Ze dacht dat niemand haar zou geloven als zij als eenvoudige parketjuriste zulke beschuldigingen zou uiten naar een lid van de Hoge Raad”, pleitte haar advocate Julie Vandenbogaerde.

Eerlijk persoon

Het openbaar ministerie was hard voor de parketjuriste. “Mensen die als parketjurist nog niet eerlijk kunnen zijn, niet over de juiste normen en waarden beschikken, die moeten we toch niet toelaten tot het parket?”, klonk het. De parketjuriste vroeg om mildheid. “Ik kan mezelf wel voor de kop schieten dat ik mijn carrière zo op het spel heb gezet. Ik ben een eerlijk persoon. Eigenlijk ben ik opgelucht dat het uitgekomen is, want ik zou er nooit mee hebben kunnen leven dat ik op een oneerlijke manier magistraat zou geworden zijn”, klonk het. Uitspraak in deze zaak op 6 februari.

Ook het voormalige afdelingshoofd van het Brugse parket moest zich donderdag voor de tuchtrechtbank verantwoorden. Zijn zoon nam eveneens deel aan het magistratenexamen en kreeg ook de vragen vooraf doorgespeeld. Mogelijk gebeurde dat via zijn vader, of via zijn moeder die rechter was in Ieper. Deze tuchtzaak werd evenwel uitgesteld, naar 31 maart.

‘Onderkruiper’

Daarnaast moest de vader zich in een nog andere tuchtzaak verantwoorden. Kort na het magistratenexamen belde hij namelijk de stagemeester van zijn zoon op, die toen als advocaat-stagiair aan de slag was bij een advocate in Brugge. Het is net die advocate die melding deed van de examenfraude, nadat ze op de kantoorcomputer die de zoon gebruikte, een verdacht document had opgemerkt.

“Hij heeft in dat telefoongesprek een paar keer de controle over zichzelf verloren en gebruikte bewoordingen die een magistraat niet waardig zijn”, vond de procureur tijdens de zitting van de tuchtrechtbank, die deels achter gesloten deuren plaatsvond. De toenmalige chef van het Brugse parket zou de advocate onder meer ‘onderkruiper’ genoemd hebben.

Voor de procureur volstaat echter de lichtste straf van de terechtwijzing. Maar zelfs die lichtste tuchtsanctie vond de verdediging erover. “Hij heeft een onberispelijke carrière van dertig jaar en is één keer de controle verloren in één telefoontje. En dan nog in een bepaalde context waar ik in openbare zitting niets ga over zeggen. Het was niet zijn slimste telefoontje ooit, maar dit had nooit voor een tuchtrechtbank moeten komen”, stelde advocaat Tom Bauwens. Op 6 februari volgt de uitspraak.

Eerder eiste de procureur bij de tuchtrechtbank ook al het ontslag van het voormalige afdelingshoofd van het Ieperse parket. De uitspraak in die zaak is uitgesteld.