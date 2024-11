Hoofd van parket Ieper riskeert ontslag, andere magistraat legt bom onder onderzoek naar examenfraude

Het voormalige afdelingshoofd van de Ieperse afdeling van het parket van West-Vlaanderen dreigt ontslagen te worden. Dat is gebleken op de tuchtrechtbank voor magistraten. De man speelde de inhoud van het magistratenexamen door aan zijn dochter die deelnam. Procureur J.L vindt een mogelijk ontslag onredelijk. “Iedereen op het parket van Ieper wil mij terug”, klonk zijn verdediging.

Op de tuchtrechtbank voor magistraten dienden vandaag twee West-Vlaamse magistraten te verschijnen. Het ging om het ondertussen geschorste afdelingshoofd van het parket van Ieper en om een rechter die tot begin dit jaar actief was in Ieper. Op 3 maart meldde de Hoge Raad voor de Justitie dat er op het magistratenexamen van januari gesjoemeld werd.

Een lid van de examencommissie, de Gentse advocaat-generaal C.B., had de vragen doorgespeeld aan minstens één kandidaat: de Brugse advocaat N.S. Hij is de zoon van rechter E.W., op dat moment actief in Ieper. Na de bekendmaking van de fraude door de Hoge Raad, kwam ook de Ieperse procureur J.L. naar voren en gaf toe dat hij via C.B. ook weet had van de inhoud van het examen en dat die info deelde met zijn dochter L., die ook deelnam aan het examen.

Geen andere mogelijkheid

Vandaag dienden procureur J.L. en rechter E.W. zich voor de tuchtrechtbank voor magistraten te verantwoorden. Voor J.L. was het openbaar ministerie hard. “Hij heeft de waardigheid van het ambt geschonden door, op het moment dat hij de info kreeg van C.B., niet meteen dat telefoongesprek te stoppen en proces-verbaal op te stellen. Als lid van het openbaar ministerie zijn wij allemaal getraind om te weten wat we moeten doen als iemand ons benadert. Hij ook, maar hij heeft het niet gedaan. Meer zelfs: hij heeft de info gedeeld met zijn dochter”, klonk het.

Volgens de aanklager is er voor J.L. geen plaats meer bij het openbaar ministerie. “Wij moeten oprecht, eerlijk, objectief en integer zijn. Er is geen andere mogelijkheid dan ontslag. Wat zou hij nog kunnen doen bij het parket? Ergens in een kelder wat papierwerk? Dan zou dat een wel heel duurbetaalde jurist zijn”, klonk het.

Dochter beschermen

Procureur J.L. en zijn advocaat zijn niet akkoord met die visie. “Ik geef toe dat ik in de fout ben gegaan, maar ik heb nooit zelf om die informatie gevraagd. Die is me ongevraagd bezorgd door C.B. Ik heb achteraf ook alles zelf opgebiecht aan mijn korpsoverste, om mijn dochter te beschermen”, zei J.L. Hij wees ook op de enorme impact van de affaire op zijn persoonlijk leven en zijn gezin. “Zonder de steun van mijn vrouw en kinderen zat ik hier niet meer. Ik ben meermaals opgestaan met het idee om uit het leven te stappen. Ik heb heel diep gezeten”, klonk het emotioneel.

Zijn advocaat Michiel Van Eeckhoutte vond een ontslag ook een brug te ver. “Hij heeft een onberispelijke staat van dienst van 25 jaar. Op het parket van Ieper zitten ze allemaal te wachten op zijn terugkeer. Ze nodigen hem uit op babyborrels, pensioenvieringen en verjaardagen. Wij vragen om het effectief gedeelte van de straf te beperken tot de schorsing die hij nu al negen maanden uitzit”, klonk het. Op 9 januari kent J.L. zijn straf.

De tweede magistrate die voor de tuchtrechtbank moest verschijnen, was de Ieperse rechter E.W. Zij is de moeder van N.S., de kandidaat die ondertussen bekende dat hij de vragen van advocaat-generaal C.B. kreeg. De kans bestaat dat dit gebeurde via zijn moeder of via zijn vader, die afdelingshoofd van het parket van Brugge was en momenteel ook geschorst is.

Onderzoek nietig

E.W. voerde echter aan dat volgens haar het hele strafonderzoek nietig is. De zaak kwam namelijk aan het licht toen de stagemeester van N.S., die als stagiair-advocaat aan de slag was in een Brugs advocatenkantoor, op zijn werkcomputer botste op verdachte documenten. Volgens E.W. en haar advocate gebeurde dat niet toevallig. “Wij hebben klacht ingediend wegens hacking en informaticamisdrijven. Er is ook een onafhankelijk bureau aangesteld om die hacking te onderzoeken en hun verslag is formeel. Wij vragen om de tuchtzaak uit te stellen tot er duidelijkheid is over het strafonderzoek naar de hacking”, klonk het.

Daarmee legde E.W. een bommetje onder het hele strafonderzoek naar de examenfraude. Mocht blijken dat het initiële bewijs van de fraude – de verbeterleidraad van het examen, aangetroffen op de werkcomputer van N.S. – op een onrechtmatige wijze verkregen is, dan zet dat het hele onderzoek op de helling. De tuchtrechtbank stelde de zaak uit tot 21 maart volgend jaar.