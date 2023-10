Negentien mensen staan vanaf dinsdag terecht in Parijs voor dood van 39 migranten in vrachtwagen die uit Zeebrugge kwam

In Parijs start dinsdag het proces tegen 19 mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van 39 Vietnamese migranten in 2019 in een vrachtwagen in Engeland. De migranten stikten in een oplegger die langs de haven van Zeebrugge was gepasseerd.

Het proces begint bijna dag op dag vier jaar nadat 31 mannen en 8 vrouwen uit Vietnam, tussen de 15 en 44 jaar oud, op 22 oktober 2019 in het noorden van Frankrijk in een oplegger waren gestapt. Die werd naar de haven van Zeebrugge gereden om er verscheept te worden naar Engeland, waar hij door een andere vrachtwagen vervoerd werd. In een industriezone ten oosten van Londen werden de migranten dood aangetroffen in de oplegger.

De 19 mensen die in Parijs terechtstaan, van Vietnamese, Franse, Chinese, Algerijnse of nog Marokkaanse nationaliteit, worden verdacht van deelname aan een groot netwerk voor clandestiene migratie van Vietnam naar Europa. Ze worden vervolgd voor het in bende geven van hulp aan een buitenlander om op onregelmatige wijze Frankrijk binnen te komen, er te circuleren en verblijven, en wegens bendevorming om misdrijven te plegen, waarop tien jaar cel staat. Vier van hen worden daarnaast berecht voor onopzettelijke doodslag.

De speurders kwamen tot de slotsom dat de negentien mannen die in Frankrijk berecht worden, transport voor de migranten regelden, als taxichauffeur meewerkten of eigenaar waren van appartementen waar de Vietnamezen tijdelijk ondergebracht werden.

Over de zaak werden al processen gevoerd in België, Groot-Brittannië en Vietnam. Zo werd begin 2022 in België een Vietnamees veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij zou aan het hoofd hebben gestaan van de Belgische cel van het netwerk.