Jean-Marie Dedecker gaat in beroep na beslissing raadkamer in casinodossier Middelkerke: “Bewijzen zijn zó duidelijk”

Burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker reageert misnoegd op de beslissing van de raadkamer om de verdachten in het casinodossier buiten vervolging te stellen. Hij spreekt klare taal: “In geen enkel dossier zijn de bewijzen zó duidelijk. We gaan in beroep, dat is 100 procent zeker.”

“Ik blijf het herhalen: er is geen énkel dossier waarin de bewijzen zó duidelijk zijn. En het is niet één bewijsstuk hé, het is er een opeenstapeling van. Het dossier staat vol met onderschepte e-mails, afgeluisterde telefoons en afgelegde getuigenissen. Bij huiszoekingen hebben ze enveloppen met cash geld gevonden, waar niemand een verklaring voor kon geven. En in een telefoongesprek hoor je een schepen praten over smeergeld. Letterlijk!”

Met dat laatste doelt Dedecker op het afgeluisterde gesprek tussen de vroegere schepen van ruimtelijke ordening Dewulf en een politiecommissaris. Daarin vertelt Dewulf open en bloot over hoe hun voormalige burgemeester Landuyt 10.000 euro ontving in ruil voor het uitreiken van een eenvoudige bouwvergunning.

Verklaring chauffeur

En dan heeft hij het meest opvallende nog niet gezegd, stelt Dedecker. Hij verwijst daarmee naar de verklaringen van de chauffeur van de CEO van Willemen. De man beschrijft hoe hij herhaaldelijk naar Middelkerke reed met een auto van de firma om er enveloppen met cash geld te bezorgen aan de toenmalige burgemeester (Opstaele) en schepen. Het ging steeds om bedragen tussen 10.000 en 15.000 euro.

De transacties gebeurden op het Epernayplein, gelegen net voor de plek waar het nieuwe casinogebouw komt.

“Als de klacht van iemand anders kwam, was de uitkomst van dit onderzoek anders geweest, daar ben ik zeker van” – Jean-Marie Dedecker

“Wat moet je eigenlijk meer hebben? Zeg het mij. Al ben ik tegelijkertijd niet verbaasd over de uitspraak”, vervolgt Dedecker. “Wat ik daarmee bedoel? Dit is klassenjustitie, niks meer dan dat. En een uitspraak die tegen mij persoonlijk is gericht. Dedecker heeft een grote mond hé, dat hebben ze niet graag. Als de klacht van iemand anders kwam, was de uitkomst van dit onderzoek anders geweest, daar ben ik zeker van.”

Schadevergoeding

Intussen spande Napoleon Games ook al een burgerlijke zaak tegen de gemeente Middelkerke aan. Net zoals bouwgroep Willemen eisen zij een schadevergoeding, omdat ze de bouw en de uitbating van het casino uiteindelijk misliepen. “Als het dossier was doorverwezen naar de correctionele rechtbank, had dat onze zaak gemakkelijker gemaakt en zou de miljoenenclaim vernietigd zijn. Maar zoals ik eerder zei: het laatste woord over deze zaak is zeker nog niet gezegd”, besluit Dedecker. (MM)