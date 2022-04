Cyberaanval treft hogeschool Vives in West-Vlaanderen: problemen met online platformen

De hogeschool Vives is afgelopen vrijdag getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt de algemeen directeur van Vives, Joris Hinryckx, dinsdag. Omdat hackers data proberen in handen te krijgen, werden alle systemen tijdelijk stilgelegd. Dat heeft onder meer effect op de online platformen en het mailverkeer.

Hogeschool Vives heeft al even te maken met een cyberaanval. “Alles begon op 17 maart. We merkten dat er een groep hackers probeerde binnen te geraken in onze systemen, maar dat was nog niet gelukt”, zegt algemeen directeur Joris Hindryckx. Op vrijdag 8 april probeerden hackers wel de wachtwoorden van het datamanagement van de school over te nemen. “Daarom hebben we snel alles laten blokkeren. Zo kon vermeden worden dat de hackers data in handen kregen.”

Voorlopig heeft de cyberaanval geen grote gevolgen voor studenten. “Gelukkig is het op dit moment vakantie en zijn er geen lessen. Studenten kunnen dus enkel hun mailadres even niet gebruiken.” Vermoedelijk wilden de hackers data van studenten en docenten bemachtigen om daarna losgeld te vragen. “Het waren duidelijk geen amateurs, maar we hebben alle gegevens kunnen beschermen.”