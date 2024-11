Vier nieuwe meldingen van spiking in Kortrijk

Naar aanleiding van de berichtgeving over mogelijke spiking in de Kortrijkse uitgaansbuurt heeft de politie vier nieuwe meldingen ontvangen. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Twee verdachten werden eerder al door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden.

Sinds mei 2023 dienden zeven jonge vrouwen een klacht voor mogelijke feiten van spiking. Dat houdt in dat drugs, medicatie of alcohol heimelijk aan een persoon worden toegediend, meestal met de bedoeling om het slachtoffer aan te randen, te verkrachten of te beroven. De politie van de zone Vlas (Kortrijk, Kuurne en Lendelede) hield op 23 oktober verschillende huiszoekingen in het Kortrijkse uitgaansmilieu.

Vier meerderjarigen gearresteerd

Bij die huiszoekingen werden vier meerderjarige mannen met de Belgische nationaliteit gearresteerd. Twee verdachten werden voorgeleid bij de Kortrijkse onderzoeksrechter. Die besliste om hen onder voorwaarden vrij te laten. Een derde verdachte werd niet voorgeleid, maar staat al onder elektronisch toezicht in een ander dossier. Ten slotte mocht een vierde verdachte zonder voorwaarden beschikken.

Nieuwe meldingen

De Kortrijkse afdeling van het parket West-Vlaanderen communiceerde donderdag over de zaak. In het persbericht werd opgemerkt dat er sterke aanwijzingen zijn dat het werkelijke aantal slachtoffers hoger ligt. Naar aanleiding van de berichtgeving zijn er ondertussen inderdaad vier nieuwe meldingen van gelijkaardige feiten. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de incidenten aan het dossier gelinkt kunnen worden.