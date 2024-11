Gerechtelijk onderzoek naar spiking in Kortrijkse uitgaansbuurt

Sinds mei 2023 hebben zeven jonge vrouwen een klacht ingediend wegens mogelijke spiking in de uitgaansbuurt van Kortrijk. Spiking houdt in dat drugs, medicatie of alcohol heimelijk aan een persoon worden toegediend, meestal met de bedoeling het slachtoffer gewilliger te maken voor seksueel contact of voor beroving.

De feiten zouden zich hebben voorgedaan in de omgeving van de Burgemeester Reynaertstraat. Er zijn sterke aanwijzingen dat het werkelijke aantal slachtoffers in het Kortrijkse uitgaansmilieu hoger ligt dan momenteel bekend is. Dit onderstreept het belang en de intensiteit van het lopende gerechtelijk onderzoek.

Vier verdachten gearresteerd

In dat kader hebben speurders van politiezone Vlas op 23 oktober, in opdracht van de onderzoeksrechter, meerdere huiszoekingen uitgevoerd binnen het uitgaansmilieu van Kortrijk. Dit leidde tot de arrestatie van vier meerderjarige mannen met de Belgische nationaliteit. Twee van hen werden na de voorleiding bij de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Een derde verdachte is momenteel aangehouden onder elektronisch toezicht in een ander dossier, en werd niet voorgeleid. Een vierde verdachte mocht zonder voorwaarden beschikken.

Het gerechtelijk onderzoek naar deze feiten loopt volop. Alle middelen worden ingezet om verdachten in beeld te brengen en om verdere incidenten te voorkomen, zodat de veiligheid in het Kortrijkse uitgaansleven gewaarborgd blijft.