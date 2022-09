Twee verdachten aangehouden voor drugslab in Oostkamp

De Brugse onderzoeksrechter heeft een man uit Oostkamp en een man uit Antwerpen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een drugslab in Oostkamp. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De partner van de Oostkampnaar werd wel vrijgelaten.

De West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP) opende in mei een onderzoek naar de handel in en de fabricatie van synthetische drugs. Dat gebeurde op basis van meldingen van de lokale politie van de zone Het Houtsche. Naar aanleiding van dat gerechtelijk onderzoek werd donderdagochtend binnengevallen in een loods in de Kuipenstraat, een doodlopende straat langs de E403 in Oostkamp. In de loods werd een actief drugslab aangetroffen en ontmanteld. Tegelijkertijd werd in een garagebox in Antwerpen een opslagplaats ontdekt.

Een adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer, de Clan Lab Response Unit (CRU) en het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) werden betrokken bij de actie in Oostkamp. Ze zorgden ervoor dat de politiediensten in alle veiligheid konden werken door op voorhand metingen uit te voeren. Het CRU stond ook in voor de staalname op de aangetroffen chemicaliën. “Het chemisch aanmaakproces is niet zonder risico en kan de veiligheid en gezondheid van de producenten maar ook van de buurtbewoners in gevaar brengen”, klinkt het in een persbericht.

Bij de huiszoekingen werden een koppel uit Oostkamp en een man uit Antwerpen gearresteerd. Vrijdag werden de drie verdachten voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste om de man uit Oostkamp en de huurder van de garagebox in Antwerpen aan te houden. De raadkamer in Brugge zal dinsdag oordelen of de verdachten al dan niet langer in de gevangenis moeten blijven.

