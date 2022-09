Druglabo ontmanteld in huis in Oostkamp, drie verdachten gearresteerd

De federale gerechtelijke politie heeft donderdagochtend in de Kuipenstraat, een doodlopende straat, in Oostkamp een druglabo ontmanteld. De lokale politie van zone Het Houtsche moest bijstand verlenen voor deze grootschalige operatie. Een koppel uit Oostkamp werd gearresteerd, evenals een man uit Antwerpen, waar zich een opslagplaats bevond.

Zelfs de civiele bescherming werd ingezet: met meerdere vrachtwagens werden in beslag genomen goederen verwijderd uit een landelijk gelegen woning, midden in de velden. De Oostkampse burgemeester Jan De Keyser bevestigt de feiten.

Uitloper?

Sommigen stellen zich de vraag of die razzia in Oostkamp een uitloper is van een eerder West-Vlaams drugdossier, waarbij de Brugse onderzoeksrechter op 13 september acht Polen en twee Belgen van hun vrijheid beroofde, na huiszoekingen in Brugge, Izegem en Moorslede, maar volgens het parket gaat het om verschillende dossiers.

In Izegem is ook een actief druglabo ontmanteld. De huiszoekingen kaderden in een onderzoek naar de handel in en fabricatie van synthetische drugs dat de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van West-Vlaanderen eind vorig jaar opstartte.

Hondensteun

Voor de arrestaties werkte de FGP samen met de politiezone Arro Ieper en met de dienst hondensteun en de Clan Lab Response Unit (CRU) van de Federale Politie. Het CRU verleent steun bij tussenkomsten op clandestiene sites voor synthetische drugsproductie en heeft expertise over gevaarlijke plaatsen waar een drugslabo in werking is. Een chemisch proces kan niet zomaar worden stilgelegd.

In het labo in Izegem werd 3 kilo speed aangetroffen. In een diepvriezer in een woning is 1 kilo speed gevonden. Er zijn grotere gebruikershoeveelheden speed en cannabis, wat cocaïne, 10.000 euro cash geld, versnijdings- en verpakkingsmateriaal en kweekbenodigdheden voor cannabis in beslag genomen.

Onderzoeksrechter

De zoekingen in Oostkamp kaderden in een onderzoek naar de handel in en fabricatie van synthetische drugs dat de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van West-Vlaanderen in mei opstartte, onder meer op basis van meldingen van PZ Het Houtsche.

In de loods in Oostkamp werd een actief drugslab aangetroffen en ontmanteld. Tegelijkertijd werd in een garagebox in Antwerpen een opslagplaats ontdekt. Over de precieze hoeveelheden drugs werd door het parket nog niet gecommuniceerd.

Bij de huiszoekingen werden een koppel uit Oostkamp en een man uit Antwerpen gearresteerd. Wellicht zullen de drie verdachten vrijdag voorgeleid worden bij de Brugse onderzoeksrechter. Die zal moeten beslissen over hun eventuele aanhouding.